In beeld: Trends Manager van het Jaar 2021

Chris Peeters, de CEO van de hoogspanningsnetbeheerder Elia, werd verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2021. De 55-jarige Peeters is de 37ste laureaat en is in de erelijst de opvolger van Dirk Coorevits, de CEO van de Kempense bouwspecialiteitenproducent Soudal. De exclusieve gala-avond, die werd bijgewoond door meer dan 1.200 topmanagers en andere beslissingnemers, vond plaats in Brussels Expo (Paleis 7).

. © Dann