In beeld: Trends CFO of the Year

Een professionele, onafhankelijke jury verkoos Karim Hajjar van Solvay tot Trends CFO of the Year 2022. De andere genomineerden waren Kristiaan De Beukelaer van Mediahuis, Maud Larochette van N-Side, Geert Peeters van Greenyard en Johan Vankelecom van Belfius. Hajjar volgt Ingrid Daerden op, CFO van Aedifica.

De trofee 'Deal of the Year' gaat naar Recticel, dat er dankzij de verkoop van zijn divisie Engineered Foams (voor 600 miljoen euro) in slaagde een vijandige overname af te weren en onafhankelijk te blijven. Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven: 'Recitel vond een verankeringspartner bij de Vlaamse industrieel Filip Balcaen. Een mooi staaltje van lokale verankering, aldus de jury.'

De organisatie van de Trends CFO of the Year werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van partnerbedrijven BNP Paribas Fortis, Moore, Robert Half, Audi, Wolters Kluwer en Trends Business Information.







Trends CFO of the Year © Leyla Hesna .







