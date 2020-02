In beeld: maak kennis met de Trends Gazellen voor Vlaams-Brabant

Na het welkomstwoord van Effie Maurau, zaakvoerdster van T&T Design, nam gastheer Ben Roelants het woord voor een interview met Peter Van Biesbroeck, Algemeen Directeur van VOKA-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Hierna sprak de keynote van de avond, Jo Libeer, CEO Internationale Biënnale Interieur, de deelnemers toe waarna tenslotte tot de uitreiking werd overgegaan van de Trends Gazellen voor Vlaams-Brabant in de drie verschillende categorieën van bedrijven.

De topper in de categorie grote bedrijven is MediaGenix. Bij de middelgrote bedrijven is MI&S de primus. En bij de kleine bedrijven gaat de eer naar Octinion. De drie bedrijven mogen zich Trends Gazellen Ambassadeurs van de provincie Vlaams-Brabant noemen.

Meer toelichting bij de Vlaams-Brabantse Trends Gazellen en de volledige rangschikking van de kleine, middelgrote en grote ondernemingen vindt u in Mediagenix, Aprico Consultants en Octinion zijn de Ambassadeurs van de Vlaams-Brabantse Gazellen







