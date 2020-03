In beeld: maak kennis met de Trends Gazellen voor Antwerpen

Na het welkomstwoord van Hugues Van Espen, ceo Toyota Material Handling Belgium, nam gastheer Xavier Taveirne het woord voor een duo-interview met Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen en Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie van de provincie Antwerpen. Hierna sprak de keynote van de avond, Camille Depuydt, Coolblue Manager België, de deelnemers toe waarna tenslotte tot de uitreiking werd overgegaan van de Trends Gazellen voor de provincie Antwerpen in de drie verschillende categorieën van bedrijven.

De topper in de categorie grote bedrijven is DCA. Bij de middelgrote bedrijven is ESAS 3 Services de primus. En bij de kleine bedrijven gaat de eer naar Afval Alternatief. De drie bedrijven mogen zich Trends Gazellen Ambassadeurs van de provincie Antwerpen noemen.

Meer toelichting bij de Antwerpse Trends Gazellen en de volledige rangschikking van de kleine, middelgrote en grote ondernemingen vindt u in DCA, ESAS en Afval Alternatief zijn de Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen







