In beeld: de nieuwe rotatiepers van Roularta steelt de show

De dertigste editie van de Voka Open Bedrijvendag, die in het teken stond van de 'digitale transformatie', werd op gang getrokken met de inhuldiging van een gloednieuwe rotatiedrukpers in de productiehal van Roularta Printing in Roeselare.

de nieuwe rotatiedrukpers van Roularta werd voorgesteld tijdens de Open Bedrijvendag © Fredrik Herregods