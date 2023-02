Ook donderdag kregen de bedrijven van de Indiase zakenman Gautam Adani, tot voor kort de rijkste man van Azië en de op twee na rijkste van de wereld, klappen op de beurs. De week ging er al 104 miljard dollar aan beurswaarde verloren.

Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg.

Nadat Adani Enterprises, het belangrijkste onderdeel van het conglomeraat, woensdag een aangekondigde aandelenverkoop van 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) had geannuleerd, dook het aandeel donderdag bij opening van de beurs meteen 10 procent lager. Daardoor werd de handel in het aandeel automatisch opgeschort.

Andere onderdelen, zoals Adani Green Energy, Adani Ports, Adani Total Gas en Adani Transmission, ondergingen hetzelfde lot.

Shorter haalt Adani van voetstuk

De Indiase industrieel Gautam Adani bouwde de voorbije jaren een fortuin op. Hij is actief in verscheidene sectoren: van havens en steenkool tot data- en mediabedrijven en hernieuwbare energie. Dat bracht hem vorig jaar in de top drie van rijkste mensen op aarde.

Maar een rapport van het Amerikaanse Hindenburg Research, een shortseller die speculeert op dalende koersen, brengt Adani in nauwe schoentjes. Volgens het op 24 januari verschenen rapport maakt Adani zich schuldig aan allerlei financiële wanpraktijken, wat de industrieel zelf ontkent.

Schokgolf

Het rapport heeft de voorbije dagen een verkoopgolf teweeggebracht in aandelen van bedrijven van Adani op de beurs van Mumbai. Woensdag ging er nog eens 28 procent af van de beurskoers van Adani Enterprises, na berichten dat Credit Suisse niet langer obligaties van bedrijven van Adani als onderpand accepteert. Adani Enterprises is het belangrijkste onderdeel van de groep rond de industrieel.

Rijkste Aziaat

Daarmee is nu al sprake van 92 miljard dollar aan verloren beurswaarde, zo becijferde het financiële persbureau Bloomberg.

Ook het persoonlijk fortuin van Gautam Adani lijdt onder het beursverlies. De Indiër verloor sinds het rapport al tientallen miljarden dollar. Hij is meteen zijn titel van rijkste mens van Azië kwijt aan zijn landgenoot Mukesh Ambani.

Adani beklemtoonde donderdag in een videoboodschap dat "de fundamenten van de groep stevig zijn", ondanks de ineenstorting van de aandelen.

