Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagt opnieuw zijn globale groeiprognose. Terwijl in april nog verwacht werd dat de economie dit jaar met 3,6 procent zou groeien, gaat het IMF nu uit van een groei met 3,2 procent.

In januari ging het IMF nog uit van een wereldwijde groei met 4,4 procent.

Reden voor de tragere groei is de oorlog in Oekraïne en de voedselcrisis die die riskeert te veroorzaken, en de aanhoudende hoge inflatie, die de energie- en voedselprijzen doet stijgen. 'Verschillende shocks hebben een wereldeconomie getroffen die al fragiel was door de pandemie', aldus het IMF. Het waarschuwt ook dat de situatie nog moeilijker kan worden, omdat het aantal risico's hoog blijft.

'De vooruitzichten zijn sinds april aanzienlijk somberder geworden. De wereld balanceert binnenkort misschien wel op de rand van een wereldwijde recessie, slechts twee jaar na de vorige', zegt hoofdeconoom van het IMF Pierre-Olivier Gourinchas in een blog.

Voor de eurozone verwacht het IMF een groei van 2,6 procent, 0,2 procentpunt lager dan aanvankelijk verwacht.

Ook blijft de inflatie volgens het IMF "hardnekkig hoog". Het verwacht een inflatie van 6,6 procent in de geïndustrialiseerde landen, 0,9 procentpunt meer dan in april. Globaal gezien verwacht het IMF een inflatie van 8,3 procent voor dit jaar. Dat zou de grootste stijging van de prijzen zijn sinds 1996. In april werd nog uitgegaan van een inflatie met 7,4 procent.

Het beteugelen van de inflatie door een strakker monetair beleid moet de prioriteit zijn van de overheden, aldus het IMF nog. Dit zal 'ongetwijfeld een echte economische impact hebben, maar langer wachten zal die nog verhogen', klinkt het.

In januari ging het IMF nog uit van een wereldwijde groei met 4,4 procent. Reden voor de tragere groei is de oorlog in Oekraïne en de voedselcrisis die die riskeert te veroorzaken, en de aanhoudende hoge inflatie, die de energie- en voedselprijzen doet stijgen. 'Verschillende shocks hebben een wereldeconomie getroffen die al fragiel was door de pandemie', aldus het IMF. Het waarschuwt ook dat de situatie nog moeilijker kan worden, omdat het aantal risico's hoog blijft. 'De vooruitzichten zijn sinds april aanzienlijk somberder geworden. De wereld balanceert binnenkort misschien wel op de rand van een wereldwijde recessie, slechts twee jaar na de vorige', zegt hoofdeconoom van het IMF Pierre-Olivier Gourinchas in een blog. Voor de eurozone verwacht het IMF een groei van 2,6 procent, 0,2 procentpunt lager dan aanvankelijk verwacht. Ook blijft de inflatie volgens het IMF "hardnekkig hoog". Het verwacht een inflatie van 6,6 procent in de geïndustrialiseerde landen, 0,9 procentpunt meer dan in april. Globaal gezien verwacht het IMF een inflatie van 8,3 procent voor dit jaar. Dat zou de grootste stijging van de prijzen zijn sinds 1996. In april werd nog uitgegaan van een inflatie met 7,4 procent. Het beteugelen van de inflatie door een strakker monetair beleid moet de prioriteit zijn van de overheden, aldus het IMF nog. Dit zal 'ongetwijfeld een echte economische impact hebben, maar langer wachten zal die nog verhogen', klinkt het.