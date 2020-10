Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zich dinsdag zoals verwacht minder pessimistisch getoond over de impact van het coronavirus op de wereldwijde economie dit jaar. Het IMF houdt nu rekening met een wereldwijde economische krimp van 4,4 procent tegenover een terugval met 4,9 procent bij een eerdere prognose, blijkt uit de 'World Economic Outlook'.

'We verwachten een iets minder ernstige, maar nog altijd diepe recessie in 2020, vergeleken met onze prognose van juni', aldus Gita Gopinath, economisch raadgever van het IMF. De herziening is volgens haar het gevolg van 'ongeziene fiscale, monetaire en beleidsmatige maatregelen' in grote economieën om de impact van het coronavirus te verzachten.

De betere vooruitzichten gelden voor verschillende regio's. Zo zal de Chinese economie vermoedelijk met 1,9 procent groeien dit jaar, dubbel zoveel als eerder verwacht. China zal de enige grote economie zijn die zal kunnen groeien in 2020. In de Verenigde Staten wordt nog een krimp van 4,3 procent verwacht in plaats van 8 procent. In een aantal opkomende economieën en ontwikkelingslanden daarentegen zijn de prognoses versomberd.

For #emergingmarket and developing economies, growth is forecast at –3.3% in 2020, 0.2 percentage point weaker than in the June 2020 WEO Update, strengthening to 6% in 2021. Read the latest #WEO. https://t.co/XMCO1e58iW pic.twitter.com/4dsfMO2neO — IMF (@IMFNews) October 13, 2020

De eurozone kreeg een lichte verbetering toebedeeld in het rapport. Er wordt nog een economische krimp verwacht van 8,3 procent. In de grootste Europese economie, Duitsland, zou de economie met 6 procent dalen. De naar verwachting zwaarst getroffen landen zijn Spanje (-12,8 procent) en Italië (-10,6 procent).

Tegelijkertijd waarschuwt het IMF dat de heropleving minder fors zal zijn dan gedacht. Het gaat er nu vanuit dat de mondiale economie volgend jaar met 5,2 procent zal groeien. Eerder was er sprake van +5,4 procent. 'De klim zal lang, onregelmatig en onzeker zijn', waarschuwt Gopinath. Het IMF roept de regeringen alvast op hun steun niet te snel te lossen.

Voor de eurozone verwacht het IMF 5,2 procent groei in 2021, België zou uitkomen op +5,4 procent. De VS zouden een groei optekenen van 3,1 procent, China zou doorstomen naar 8,2 procent groei.

