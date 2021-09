Dit schooljaar starten 112 lagere en secundaire scholen in Vlaanderen met i-Learn MyWay.

Het gratis onlineportaal bundelt digitale educatieve tools die leerkrachten kunnen inzetten voor leertrajecten op maat. Het doel is elke leerling gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.

Het project is een initiatief van de Vlaamse overheid, de concrete invulling is in handen van imec en KU Leuven. Leerkrachten hoeven niet langer zelf hun weg te zoeken in het ruime aanbod aan educatieve tools, ze krijgen die nu gebundeld op één portaal. Op het portaal kunnen ze leertrajecten op de maat van hun leerlingen klaarzetten en hun voortgang opvolgen.

Lees verder onder de video

Vorig schooljaar liep al een proeftraject bij twaalf Vlaamse scholen. Daaruit bleek dat de leerlingen het leuk vinden om met i-Learn MyWay aan de slag gaan. Ze beseffen vaak zelfs niet dat ze met moeilijke leerstof bezig zijn.

'Technologie kan het verschil maken bij het aanpassen van de leermiddelen aan de leerling', zegt professor Piet Desmet, promotor van het project en vicerector bevoegd voor educatieve technologie aan KU Leuven. 'Met de doorgedreven personalisatie van i-Learn kunnen we er alles aan doen om elke leerling aan boord te houden.'

Het gratis onlineportaal bundelt digitale educatieve tools die leerkrachten kunnen inzetten voor leertrajecten op maat. Het doel is elke leerling gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. Het project is een initiatief van de Vlaamse overheid, de concrete invulling is in handen van imec en KU Leuven. Leerkrachten hoeven niet langer zelf hun weg te zoeken in het ruime aanbod aan educatieve tools, ze krijgen die nu gebundeld op één portaal. Op het portaal kunnen ze leertrajecten op de maat van hun leerlingen klaarzetten en hun voortgang opvolgen. Lees verder onder de videoVorig schooljaar liep al een proeftraject bij twaalf Vlaamse scholen. Daaruit bleek dat de leerlingen het leuk vinden om met i-Learn MyWay aan de slag gaan. Ze beseffen vaak zelfs niet dat ze met moeilijke leerstof bezig zijn. 'Technologie kan het verschil maken bij het aanpassen van de leermiddelen aan de leerling', zegt professor Piet Desmet, promotor van het project en vicerector bevoegd voor educatieve technologie aan KU Leuven. 'Met de doorgedreven personalisatie van i-Learn kunnen we er alles aan doen om elke leerling aan boord te houden.'