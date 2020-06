De Zweedse meubelreus Ikea wil de corona-steunmaatregelen die het kreeg in een aantal landen, waaronder België, terugbetalen. Het bedrijf onderhandelt daarover met de betrokken regeringen.

Ikea moest door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in verschillende landen zijn winkels sluiten. Het bedrijf had een zware impact op zijn financiën verwacht, maar dat viel achteraf beter mee, zo klinkt het maandag. De coronapandemie bevindt zich intussen in een nieuwe fase: bijna 90 procent van alle winkels zijn weer open. Klanten keren terug naar de winkel, maar kopen ook nog steeds online.

'Niemand weet hoe de toestand zal evolueren, maar we zijn hoopvol over de toekomst', aldus Tolga Öncu, manager van moederbedrijf Ingka. Het concern heeft dan ook beslist dat het geen verdere steun meer nodig heeft en is zelfs van plan de verkregen steun terug te betalen.

Om hoeveel geld het precies gaat, is niet bekend. De steunmaatregelen verschillen ook van land tot land. In België bijvoorbeeld konden bedrijven die verplicht moesten sluiten een beroep doen op een overbruggingspremie en op tijdelijke werkloosheid voor hun personeel. Ikea bevestigt dat het met de regeringen van negen landen onderhandelt. Naast België gaat het nog om Ierland, Kroatië, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje, Tsjechië en de VS.

Ikea moest door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in verschillende landen zijn winkels sluiten. Het bedrijf had een zware impact op zijn financiën verwacht, maar dat viel achteraf beter mee, zo klinkt het maandag. De coronapandemie bevindt zich intussen in een nieuwe fase: bijna 90 procent van alle winkels zijn weer open. Klanten keren terug naar de winkel, maar kopen ook nog steeds online. 'Niemand weet hoe de toestand zal evolueren, maar we zijn hoopvol over de toekomst', aldus Tolga Öncu, manager van moederbedrijf Ingka. Het concern heeft dan ook beslist dat het geen verdere steun meer nodig heeft en is zelfs van plan de verkregen steun terug te betalen. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet bekend. De steunmaatregelen verschillen ook van land tot land. In België bijvoorbeeld konden bedrijven die verplicht moesten sluiten een beroep doen op een overbruggingspremie en op tijdelijke werkloosheid voor hun personeel. Ikea bevestigt dat het met de regeringen van negen landen onderhandelt. Naast België gaat het nog om Ierland, Kroatië, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje, Tsjechië en de VS.