Ingka, dat de overgrote meerderheid van de winkels van het Zweedse meubelmerk Ikea uitbaat, investeert dit en komend jaar 3 miljard euro in zijn winkels. Die moeten er ook op ingericht zijn om dienst te doen als distributiecentrum voor onlinebestellingen.

Ingka zal bestaande winkels herorganiseren om thuisleveringen - die onder impuls van de coronapandemie fors zijn toegenomen - beter te regelen. De investering moet leiden tot 'snellere en betrouwbaardere verzendingen van onlinebestellingen rechtstreeks vanuit onze winkels', aldus operationeel directeur Tolga Öncü. De groep verwijst op dat vlak naar een recent aangepakte winkel in de Finse stad Kuopio. Als gevolg van de renovatie kon de leveringsduur van onlinebestellingen er gehalveerd worden, terwijl de kosten verminderden. Daarnaast zal Ingka ook blijven inzetten op nieuwe vestigingen, benadrukt Öncü. 'Onze winkels blijven een van onze grootste krachten', zegt hij. 'We zien veel van onze winkels een dubbele rol spelen, door onze klanten het beste van zowel fysiek als online winkelen te bieden.' In de afgelopen drie jaar investeerde Ingka al ruim 2,1 miljard euro in zijn winkelnetwerk.