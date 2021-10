Vanaf 1 januari 2022 zal het onderscheid tussen arbeiders en bedienden verdwijnen bij Torfs. Dat verklaarde CEO Wouter Torfs in de marge van de persconferentie rond het nieuwe concept voor zijn stadswinkels. 'We hebben het onderscheid afgeschaft, voortaan wordt iedereen bediende. Het akkoord hierover met de vakbonden is zo goed als rond', klinkt het.

Ook over andere knelpunten, zoals nachtarbeid in e-commerce en zelfs de vierdagenweek, blijkt de schoenenketen een voorloper te zijn. In het federale begrotingsakkoord dat dinsdag werd afgesloten, is voorzien dat er een soepeler kader zou komen voor nachtwerk in e-commerce als vakbonden en werkgevers akkoord gaan. Ook het presteren van een voltijdse werkweek op vier dagen, ligt op het bord van de sociale partners.

Maar bij Torfs zijn beide concepten al in voege. Het bedrijf voerde nachtwerk al enkele jaren geleden in. Hierdoor kan Torfs schoenen daags na bestelling afleveren. De keten betaalt het personeel tijdens die nachtelijke uren wel een toeslag van 25 procent. Daarnaast presteert het personeel van de distributiecentra de voltijdse werkweek op vier dagen.

E-commerce

Wouter Torfs zei woensdag te betreuren dat ons land de boot inzake e-commerce voor een groot stuk gemist heeft. 'Dat is een heel spijtige zaak. Het kalf is misschien nog niet verdronken maar toch serieus in ademnood', klonk het. Liever dan naar de vakbonden, wijst de CEO naar de wetgever als schuldige. 'Er zijn hierdoor heel wat jobs verloren gegaan.'

Torfs is vooral een grote speler in Vlaanderen, in Wallonië is de keten nog erg klein, met slechts twee verkooppunten - dat van Libramont werd gesloten wegens weinig succesvol. Wouter Torfs wijst als verklaring op het gebrek aan naamsbekendheid en het verschil in consumptiepatroon tussen het noorden en zuiden van het land. 'We gaan ons assortiment wat aanpassen. Misschien gaan we er nog uitbreiden, maar daarvoor moeten de bestaande winkels eerst groei laten zien', klonk het woensdag.

Herstructurering

Vorig jaar vond er nog een herstructurering plaats bij Torfs: tijdens de coronacrisis werd een 24-tal personeelsleden ontslagen. 'Maar intussen werven we opnieuw aan, zeker in onze winkels. We hebben zo'n 40 vacatures openstaan', aldus Torfs, die ook opnieuw wil meedingen naar 'Beste Werkgever'. Tot slot heeft het bedrijf last van leveringsproblemen en is de aankoop van schoenen 5 à 10 procent duurder geworden na de coronacrisis. 'Grondstoffen en transport zijn een pak duurder geworden', illustreerde de CEO, terwijl die duurdere kosten niet altijd doorgerekend kunnen worden naar de klant. De leveringsproblemen situeren zich vooral in het Verre Oosten, terwijl er niet onmiddellijk Europese alternatieve beschikbaar is. Torfs vreest dat deze problemen tot de zomer van volgend jaar kunnen aanslepen.

