De Belgische automarkt voor nieuwe wagens zakte vorig jaar naar het laagste peil sinds 1995. Maar het Japanse Toyota deed het verrassend goed, met een klim in de verkoop van ruim een derde. Michael Roosen, CEO van Toyota Belgium Inchcape Belux sinds 2019, legt uit waarom.

In de pandemiejaren zag ook Toyota zijn verkoop in België dalen. Maar 2022 bracht een forse groei met bijna 35 procent. Met zo'n 21.300 verkochte wagens klom Toyota naar de zesde plaats in België.

MICHAEL ROOSEN. "Daarmee halen we een marktaandeel van 5,8 procent, het hoogste in 20 jaar. We overtuigen duidelijk de Belgische consument. Onze drie meest verkochte modellen zijn hybride wagens. Corolla staat vooraan, met meer dan 4.500 nieuwe inschrijvingen. Dan volgen twee hybride modellen van Yaris, samen goed voor nog eens meer dan 7.500 wagens. Hybride wagens betekenen viervijfde van onze verkoop."

...

ROOSEN. "Met 8,6 procent marktaandeel van de verkoop aan particulieren zijn we het nummer twee. Maar ook ons marktaandeel in bedrijfswagens klimt: van 2,13 procent in 2019, naar 4,2 procent vorig jaar. Hybride modellen liggen goed in de markt. Zulke wagens wekken zelf elektriciteit op, je hebt geen uitgebreide infrastructuur met laadpalen nodig. Voor wie in een appartement in een stad woont, zijn laadpalen niet vanzelfsprekend. Ook de productie van elektriciteit en de huidige prijs van elektriciteit, blijven een belangrijk thema bij de keuze van de wagen. Veel consumenten hebben de klik nog niet gemaakt naar een elektrische wagen."ROOSEN. "Uiteraard heeft ook Toyota problemen. Vóór de uitbraak van de pandemie konden we wagens binnen de drie maanden leveren. Vandaag is de levertermijn vier tot zeven maanden. Maar dat is beter dan veel andere producenten. Toyota heeft zijn productiestrategie volledig herbekeken na de ramp van Fukushima in maart 2011. Onze aanvoerketen stokte door die ramp. Toyota ging vanaf toen veel meer onderdelen en processen weer in eigen huis maken en doen. We waren dus beter voorbereid op storingen in de logistieke keten. Toch verwacht Toyota ook in 2023 nog aanvoerproblemen."ROOSEN. "Het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens bij Lexus daalde inderdaad, maar voor bestellingen was ook 2022 een heel goed jaar voor Lexus. Maar Lexus wordt enkel in Japan geassembleerd. Voor een nieuwe wagen kan de levertermijn tot tien maanden oplopen".Lees verder onder de fotoROOSEN. "De Mirai is een prachtige wagen. De kopers zijn vandaag vooral technologiefanatici. Het gebruik van waterstof is heel eenvoudig. Een tank is in drie minuten gevuld, de prijs is ongeveer dezelfde als die van fossiele brandstoffen. En met een volle tank kan je 700 tot 800 kilometer rijden."ROSSEN. "België heeft er negen. Dat kan beter. België mag wat meer ambitie tonen. De haven van Zeebrugge wil het Europese knooppunt worden voor waterstof als energiebron. Dan moet je dat ook waarmaken. Toyota doet in zijn O&O-centra in Brussel en Zaventem onderzoek rond waterstof. Die technologie willen we delen met andere partners in België, zodat waterstof als energiebron verder wordt ontwikkeld."ROOSEN. "Als we een CO2-neutrale samenleving willen, zullen we diverse technologieën nodig hebben. Waterstof is er daar één van. Maar ook Toyota mikt uiteraard op volledig elektrische wagens. Het Autosalon toont het volledig elektrische model BZ4X. Die wagen wordt nu verkocht in België. De doelstelling van Toyota is nul uitstoot vanaf 2035. Ons zustermerk Lexus wil vanaf 2030 CO2-neutraal zijn."