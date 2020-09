Bij voetbalclub KV Mechelen heeft maandag een huiszoeking plaatsgevonden in het kader van het onderzoek naar de failliete modegroep FNG. Dat bevestigt het Antwerpse parket, dat niet dieper wil ingaan op de reden voor de huiszoeking behalve dat het onderzoek KVM zelf niet viseert.

KV Mechelen is de club waar Dieter Penninckx tot voor kort voorzitter was. Penninckx, ook hoofdaandeelhouder van KVM, is een van de oprichters van FNG en werd in augustus net als zijn echtgenote Anja Maes en de derde stichter Manu Bracke in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Hij zit momenteel in de cel, nadat hij eerst was vrijgelaten onder voorwaarden maar vervolgens weer was opgepakt omdat hij die voorwaarden zou hebben geschonden. Het onderzoek is intussen ook uitgebreid naar mogelijke witwaspraktijken.

De raad van bestuur van KV Mechelen besliste vorige week al dat het bestuursmandaat van Penninckx zal worden beëindigd, vanwege de zaak rond FNG. (Belga)

KV Mechelen is de club waar Dieter Penninckx tot voor kort voorzitter was. Penninckx, ook hoofdaandeelhouder van KVM, is een van de oprichters van FNG en werd in augustus net als zijn echtgenote Anja Maes en de derde stichter Manu Bracke in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Hij zit momenteel in de cel, nadat hij eerst was vrijgelaten onder voorwaarden maar vervolgens weer was opgepakt omdat hij die voorwaarden zou hebben geschonden. Het onderzoek is intussen ook uitgebreid naar mogelijke witwaspraktijken. De raad van bestuur van KV Mechelen besliste vorige week al dat het bestuursmandaat van Penninckx zal worden beëindigd, vanwege de zaak rond FNG. (Belga)