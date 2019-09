Hubertus Mühlhäuser (CEO CNH Industrial): 'Zedelgem voedt een vijfde van de wereldbevolking'

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Van bulldozers, over landbouwmachines en brandweerwagens, tot bussen en vrachtwagens. CNH Industrial, dat in België twee fabrieken en 3300 werknemers telt, heeft veel kennis in huis, maar mist focus. De nieuwe CEO, Hubertus Mühlhäuser, wil daar verandering in brengen.

EGIDE VANDEVELDE "Wij staan in het Guinness Book of Records." © Emy Elleboog

New York, dinsdag 3 september. Het is nog altijd zomers heet in Manhattan. Op Broadway schuiven tientallen toeristen aan om een foto te nemen bij de wereldberoemde beursstier. Iets verder, in een beursgebouw op Wall Street, heeft Hubertus Mühlhäuser, de nieuwe CEO van het voertuigenconcern CNH Industrial, investeerders samengeroepen om de nieuwe strategie van zijn industriegroep voor de volgende vijf jaar te onthullen (zie kader: Wat doet CNH Industrial?). Voor de deur staan de nieuwste hoogtechnologische snufjes van CNH Industrial uitgestald: een tractor die rijdt op methaangas, een motor die draait op verscheidene types brandstof, en een bus die wordt aangedreven met lng, goed voor een actieradius van 2400 kilometer. De toeristen nemen ook van die nieuwe voertuigen gretig foto's.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×