De Chinese telecomgigant Huawei kan de 'onredelijke beperkingen' op de Amerikaanse markt niet appreciëren. Dat blijkt uit een mededeling waarin het bedrijf reageert op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de nationale noodtoestand af te kondigen om de communicatienetwerken van de VS te beschermen.

Huawei is bereid om in dialoog te gaan met de Amerikaanse regering en te komen tot 'effectieve maatregelen om de veiligheid van producten te verzekeren', klinkt het in een statement. 'Huawei verbieden zaken te doen in de VS zal het land niet veiliger of sterker maken; integendeel, dit zal de VS alleen maar aanzetten tot duurder maar minderwaardige alternatieven te gebruiken, waardoor de VS achter zullen lopen in de uitrol van 5G en uiteindelijk de Amerikaanse bedrijven en verbruikers schaden', aldus het bedrijf nog. 'Bovendien zullen de onredelijke beperkingen de rechten van Huawai schenden en zullen er andere ernstige juridische kwesties opduiken', luidt het.