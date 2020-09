Belgische werknemers presteren nog steeds 22 procent van de werkuren via telewerk. Dat blijkt vrijdag uit een bevraging van HR-dienstverlener Attentia bij 70.000 werknemers. 'Dat telewerk een blijver is, staat buiten kijf', klinkt het bij Yves Labee, Tax & legal consultant bij Attentia.

De voorbije maand is de verkeersdrukte op de Vlaamse wegen met 32 procent afgenomen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt omdat heel wat werknemers nog steeds veel van thuis uit werken. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is telewerk in de meeste bedrijven ingeburgerd geraakt. Het hoogtepunt was er in april, toen 40 procent van de bedienden hun uren via telewerk presteerden. Bij directie- en kaderleden was dat zelfs 61 procent.

Intussen is de piek achter de rug, maar de trend is zeker niet verdwenen. In augustus werkten bedienden nog steeds 22 procent van hun uren op afstand, tegenover 40 procent bij kaderleden. Bij arbeiders is telewerk verwaarloosbaar, omdat zij in de meeste gevallen fysiek aanwezig moeten zijn.

In het voorjaar waren veel bedrijven ook genoodzaakt om tijdelijke werkloosheid in te roepen. Arbeiders waren in de piekmaand april voor 39 procent van hun uren tijdelijk werkloos, bij bedienden was dat 22 procent. Intussen is de tijdelijke werkloosheid fors gedaald tot 4,5 procent bij arbeiders en 5,4 procent bij bedienden.

Verwacht wordt dat de impact van corona zich nog minstens tot in 2021 zal laten voelen, maar het ligt volgens Attentia voor de hand dat telewerk in veel organisaties structureel zal worden ingebed. 'Dat telewerk een blijver is, staat buiten kijf. We evolueren effectief naar een hybride vorm van werken waarbij medewerkers werken van thuis afwisselen met werken op kantoor', zegt Yves Labeeu, Tax & legal consultant bij Attentia. 'We zien nu al dat werkgevers zoeken naar oplossingen om het vrijgekomen budget voor de woon-werkvergoeding naar opties voor telewerk te kunnen overdragen.'

