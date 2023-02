Stroomop werd opgericht in 2004 in Kuurne en promoot milieuvriendelijk verwarmen met hout en pellets. Het verkoopt pelletkachels, houtkachels en combikachels van het Oostenrijkse RIKA, naast terrasverwarmers op pellets en kookfornuizen op hout. Wim Vanlede leidt de zaak sinds een jaar.

De vraag naar alternatieve verwarming was allicht nooit groter dan nu? WIM VANLEDE. "Sinds oktober 2021 is de vraag naar hernieuwbare warmte met hout en pellets onophoudelijk gestegen. Onze toestellen worden normaal vooral gekocht in de herfst en de winter, maar in 2022 was dat het hele jaar door. Daar had de oorlog in Oekraïne en de hoge prijzen van fossiele brandstoffen veel mee te maken. We bleven ondertussen innoveren. We brachten de allereerste pelletkachel met hoekglas op de markt. Samen met het modulaire systeem kan daarmee een kastenwand met zitbanken worden opgebouwd." Wat betekent de groei voor de organisatie van uw bedrijf? VANLEDE. "We kunnen rekenen op de langdurige en sterke relatie met onze Oostenrijkse leverancier RIKA. Het heeft zijn productie tegen augustus verdubbeld. Tegen januari is die zelfs verdrievoudigd. We trokken nieuwe mensen aan, bijvoorbeeld voor de extra activatie van de Nederlandse markt." Heeft de Vlaamse overheid voldoende oog en oor voor de sector van duurzame energie? VANLEDE. "De overheid vergeet ons wel eens, hoewel we het meest bijdragen aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie. De Vlaamse overheid steekt schril af tegen de Waalse overheid, die actief de bevolking informeert en in een premie tot 1.500 euro voorziet voor de aankoop van een hout- of pelletkachel. Een betere samenwerking tussen de sector en de Vlaamse overheid zou onze luchtkwaliteit ten goede komen." Wat zou u willen vragen aan bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA)? VANLEDE. "In eerste instantie eens te luisteren naar onze sector en in een volgende stap samen te werken aan concrete acties. Het hout- en pelletverbruik kan verminderen. De minister weigert nu actie te ondernemen vanwege de hoge energieprijzen, maar dat versterkt net het probleem. Oude kachels worden vanonder het stof gehaald. Dat zal nefast zijn voor de luchtkwaliteit." Waar wilt u over vijf jaar staan met Stroomop? VANLEDE. "We blijven innoveren. Zo zetten we in op batterijsystemen om de pelletkachel autonoom te gebruiken, los van het elektriciteitsnet. We hebben combikachels met het comfort en het gebruiksgemak van een pelletkachel, maar die ook kunnen verwarmen op hout. Daarnaast hebben we slimme houtkachels met een automatische luchtregeling. Met al die oplossingen zijn we klaar voor de toekomst. Onze kachels kunnen ook een perfecte aanvulling zijn op de warmtepomp, die het soms wat moeilijk heeft in de winter. We zullen ook inzetten op een nog sterkere samenwerking met onze handelaars, waarbij we onze klanten nog beter willen informeren en begeleiden bij de aankoop van een kachel. Ik voorspel het je, in de winter van 2027 zijn er nog meer gezinnen die zullen rekenen op de warmte van hout en pellets."