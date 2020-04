De horeca zal pas ten vroegste na 8 juni als een van de laatste sectoren weer aan de slag mogen gaan. Om die periode te kunnen overbruggen, is wel een bijkomend steunmaatregelenpakket nodig, zo benadrukte de CEO van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe, zondagavond in VTM Nieuws na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Volgens De Caluwe kwam de coronacrisis als een 'mokerslag' aan in de horeca, met een omzetverlies van 3,9 miljard euro tot gevolg. 'We waren de eerste sector die in lockdown ging en het ziet er nu uit dat dat nog even zo blijft', zei hij.

Maar om grootschalige faillissementen te vermijden, heeft de sector 'extra zuurstof' nodig. 'Woensdag proberen we in het paritair comité een heropstartplan uit te werken. Maar daar horen bijkomende steunmaatregelen bij', benadrukte De Caluwe, 'en die moeten er snel komen.' Zo pleit hij onder meer voor een kwijtscheldig van de RSZ-bijdragen voor het eerste kwartaal.

De topman van Horeca Vlaanderen verwacht 'uiterlijk tegen midden mei' duidelijkheid.

In een reactie bij VTM Nieuws erkende vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo meteen dat de horeca 'zwaar geraakt' is. 'Daar moeten we maatregelen voor nemen', zei hij. Over welke maatregelen concreet genomen zullen worden, wilde hij zich niet uitspreken.

