Hoogspanningsnetbeheerder Elia bereidt zich voor op de storm Eunice. Net als hoogspanningsnetbeheerders in het buitenland heeft Elia een 'vooralarm' afgekondigd. Er is verhoogde paraatheid en geplande werken zijn bijvoorbeeld geschrapt. Waar mogelijk zoekt Elia extra back-upcapaciteit.

Zo zijn de crisiscellen van Elia bijvoorbeeld in verhoogde paraatheid, zodat het bedrijf snel kan opschalen. Dat geldt ook voor de leveranciers van Elia. Ook werden de wagens reeds volgetankt en batterijen opgeladen.

Bovendien heeft Elia enkele 'enkele cruciale snijdingen' geannuleerd. De hoogspanningsnetbeheerder annuleert met andere woorden de tijdelijke uitschakeling van lijnen voor werken. Die werken kan Elia toch niet uitvoeren onder deze weersomstandigheden en bovendien kan het nuttig zijn om die capaciteit achter de hand te hebben mocht het nodig blijken, zo verduidelijkt de woordvoerster.

Het gaat bijvoorbeeld om een dubbele snijding op de 380kV-lijn tussen de hoogspanningsstation Breugel (Dilbeek) en Courcelles (nabij Charleroi). Die wordt tegen de middag opnieuw in dienst genomen.

Voorts zal Elia de berekeningen aanpassen om de nodige back-upcapaciteit te garanderen. 'Op elke pyloon hangen twee verbindingen. Standaard berekenen wij het verlies van één verbinding, maar bij storm schakelen wij over op de berekening van het verlies van een pyloon', klinkt het in een mededeling.

Door dat te berekenen, gaat Elia waar het kan, en waar het belangrijk genoeg is, op zoek naar een derde lijn die over een andere mast loopt, voor het geval dat bijvoorbeeld een pyloon volledig uitvalt. Die derde lijn zou dan kunnen overnemen, indien die twee lijnen uitvallen. 'Maar we kunnen niet zonder meer garanderen dat we alles ook effectief kunnen opvangen (omleiden).' Wat de kans is op zo'n pannes kan Elia op voorhand niet inschatten. 'We moeten ons daar op voorbereiden', zegt de woordvoerster.

Ook signaleert de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet dat een aantal windparken zich in veilige modus plaatsen. Dat brengt een terugval in de windenergieproductie met zich mee, maar het vormt geen probleem omdat het voldoende op voorhand gecommuniceerd is door de exploitanten. In die windparken zal de beheerder de wieken tegen de windrichting in draaien zodat ze geen wind meer vangen om schade te voorkomen, verduidelijkt Elia.

