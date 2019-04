Nyrstar-hoofdaandeelhouder Trafigura heeft een lock-upregeling getroffen, waardoor het bedrijf 98 procent van Nyrstar in handen zal krijgen. Nyrstar-aandeelhouders zullen zo goed als niets overhouden.

Nyrstar zit in financiële moeilijkheden en werkte aan 'een nazicht van de balansstructuur', dat nu afgelopen is. 'Het nazicht van balansstructuur heeft een zeer aanzienlijke bijkomende financieringsbehoefte aangetoond waaraan de groep niet kan voldoen zonder een aanzienlijke vermindering van de schuldenlast van de groep', klinkt het maandag in een persbericht.

Nyrstar heeft een lock-upovereenkomst gesloten met vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen van financiële schuldeisers. Die overeenkomst zet de voorwaarden uiteen voor de herkapitalisatie van de groep. De herkapitalisatievoorwaarden voorzien in een verkoop van de operationele groep aan Newco, een nieuw opgerichte Engelse dochtervennootschap van de vennootschap, waarna aan Trafigura 98 procent van het uitstaand kapitaal van Newco uitgegeven zal worden.

De vennootschap zal een houdstervennootschap blijven, die (onrechtstreeks) 2 procent van het kapitaal van de operationele groep zal aanhouden in het belang van de bestaande aandeelhouders, kwijtgescholden van verplichtingen onder de bestaande financiële schulden en garanties onder commerciële overeenkomsten.

'Het niet implementeren van de herkapitalisatievoorwaarden zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot de insolventie van de vennootschap en de groep, waarvan verwacht wordt dat dit zal resulteren in aanzienlijke schade aan de klanten, leveranciers en 4.100 werknemers van de groep, een zeer aanzienlijk waardeverlies voor alle financiële stakeholders, en een volledig verlies voor de aandeelhouders', luidt het.