Staaldraadproducent Bekaert voert een herstructurering door. Daardoor zijn in België - in twee West-Vlaamse vestigingen - volgend jaar 160 banen bedreigd, zo heeft het bedrijf vrijdag aangekondigd.

De meeste banen staan op de helling bij Bekaert Engineering in Ingelmunster. Het gaat om 95 jobs (63 arbeiders en 32 bedienden en kaderleden). 'De engineeringorganisatie in België zou een wereldwijd kenniscentrum worden voor de ontwikkeling van innovatieve uitrustingsoplossingen', aldus Bekaert. Maar daardoor zouden de werkplaatsactiviteiten stopgezet worden en zouden de 'expertiseactiviteiten met prototypelabo' verhuizen van Ingelmunster naar Deerlijk, een andere West-Vlaamse vestiging.

De overige banen - nog 65 - kunnen verdwijnen in Zwevegem. Hier zijn het allemaal jobs van bedienden en managers, onder meer door een herschikking van een aantal ondersteunende en technische functies in de Zwevegemse fabrieken.

De intentie tot herstructurering werd vrijdag aangekondigd op de Belgische en de Europese ondernemingsraad van Bekaert. De directie verwijst in een persbericht naar de coronapandemie, die 'aanzienlijke blijvende effecten zal hebben op economieën en vraagpatronen'. Het bedrijf moet 'zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit', klinkt het. 'Het management betreurt de persoonlijke gevolgen van dit plan en zal samen met de sociale partners de opties om de sociale impact ervan te beperken, grondig evalueren', zo staat nog in het persbericht. Mogelijk kan een aantal getroffenen bij Bekaert blijven, want het bedrijf heeft momenteel naar eigen zeggen ook vijftig vacatures in de getroffen diensten.

Ruim een jaar geleden werd bij Bekaert in België nog een sociaal plan afgesloten over een herstructurering in België, waarbij ongeveer 200 jobs verdwenen. Daarbij werd de vestiging in Moen (deelgemeente van Zwevegem) gesloten, terwijl er ook banen verdwenen in Deerlijk, Ingelmunster en Zwevegem.

