De Nederlandse Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft in september honderdduizenden euro's in contanten aangetroffen bij de inval in het woonhuis van Frits van Eerd. Dat bevestigen meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek aan de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad.

Van Eerd is de topman van de Nederlandse supermarktketen Jumbo die in september tijdelijk een stap opzijzette omdat hij genoemd wordt in een groot witwasonderzoek.

Opsporingsdiensten beschouwen het bezit van grote sommen contant geld als een belangrijke indicator van witwassen. Het geld werd tijdens de doorzoeking direct in beslag genomen.

