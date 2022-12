Hoe vinden mensen gemakkelijker de weg terug naar het kantoor? ISS, de Deense multinational gespecialiseerd in schoonmaakdiensten en bedrijfscatering, heeft er een eigen visie op ontwikkeld.

De Deense multinational ISS helpt zijn bedrijfsklanten bij het heruitvinden van de werkplek. "We willen samen de werkplek attractief maken, zodat mensen gemakkelijker de weg terug naar kantoor vinden", zegt Jacob Aarup-Andersen, global CEO van het bedrijf ISS. Welke principes hanteert hij daarbij?

1. Er is geen one size fits all

"Niet alle werknemers hebben dezelfde werkplek of kantoorinrichting nodig. Er zijn grote verschillen tussen afdelingen", zegt Aarup-Andersen. "Zo is hr finance niet. Maar er zijn ook verschillen tussen werknemers. Je moet aandacht hebben voor de individuele persoonlijkheid van de werknemer en rekening houden met waar hij of zij tijdens zijn werk precies mee bezig is. Moet er veel overlegd of gebrainstormd worden? Moet er rustig gebeld of gevideoconferenced kunnen worden?"

2. Technologie speelt een grote rol

"Wij investeren in slimme gebouwen, die het leven aangenamer en gemakkelijker maken. Apps kunnen de gebruikservaring verhogen. Het digitaal werken moet in alle opzichten gefaciliteerd worden, zodat er voor alle mogelijke types computers, portables en smartphones oplossingen zijn. De werknemers moet seamless en zonder ergernissen aan de slag kunnen, ook op flexplekken."

3. Duurzaamheid is cruciaal

"Als je jongeren warm wilt maken voor je bedrijf, moet je voor een duurzame werkplek zorgen. Zo helpen wij onze klanten met hun energiemanagement, zodat ze minder verbruiken. We geven adviezen voor de inrichting van de werkplek met duurzame materialen. Of we zorgen voor cateringmenu's waarbij er minder voedselafval is. In onze schoonmaakactiviteit hebben we ervoor gezorgd dat er 90 procent minder water en chemicaliën gebruikt worden."

4. Een flexibele werkomgeving

"De werkplek moet zo worden ingericht dat thuiswerk en werken op kantoor op een flexibele manier kunnen worden afgewisseld. 90 procent van de werknemers wil die flexibiliteit en meer dan de helft zoekt een andere baan als die er niet is. Sommige van onze klanten werken met modulaire wanden, die kunnen worden verplaatst. Op die manier kunnen er diverse settings worden gecreëerd , al naargelang de groep medewerkers die aanwezig is of het doel van een meeting."

5. Diversiteit en inclusie

"Bedrijven moeten investeren in een werkomgeving waar iedereen de kans krijgt om te groeien. Op het gebied van diversiteit en inclusie geeft ISS het voorbeeld. We tellen wereldwijd tweehonderd nationaliteiten. Vaak zijn het laaggeschoolde mensen die bij ons hun eerste baan krijgen. Wij doen er alles aan om minderheden of minderbedeelden te integreren, waardoor wij een grote maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid hebben. ISS is bijvoorbeeld de grootste werkgever van Oekraïense vluchtelingen."

De Deense multinational ISS helpt zijn bedrijfsklanten bij het heruitvinden van de werkplek. "We willen samen de werkplek attractief maken, zodat mensen gemakkelijker de weg terug naar kantoor vinden", zegt Jacob Aarup-Andersen, global CEO van het bedrijf ISS. Welke principes hanteert hij daarbij?"Niet alle werknemers hebben dezelfde werkplek of kantoorinrichting nodig. Er zijn grote verschillen tussen afdelingen", zegt Aarup-Andersen. "Zo is hr finance niet. Maar er zijn ook verschillen tussen werknemers. Je moet aandacht hebben voor de individuele persoonlijkheid van de werknemer en rekening houden met waar hij of zij tijdens zijn werk precies mee bezig is. Moet er veel overlegd of gebrainstormd worden? Moet er rustig gebeld of gevideoconferenced kunnen worden?""Wij investeren in slimme gebouwen, die het leven aangenamer en gemakkelijker maken. Apps kunnen de gebruikservaring verhogen. Het digitaal werken moet in alle opzichten gefaciliteerd worden, zodat er voor alle mogelijke types computers, portables en smartphones oplossingen zijn. De werknemers moet seamless en zonder ergernissen aan de slag kunnen, ook op flexplekken.""Als je jongeren warm wilt maken voor je bedrijf, moet je voor een duurzame werkplek zorgen. Zo helpen wij onze klanten met hun energiemanagement, zodat ze minder verbruiken. We geven adviezen voor de inrichting van de werkplek met duurzame materialen. Of we zorgen voor cateringmenu's waarbij er minder voedselafval is. In onze schoonmaakactiviteit hebben we ervoor gezorgd dat er 90 procent minder water en chemicaliën gebruikt worden.""De werkplek moet zo worden ingericht dat thuiswerk en werken op kantoor op een flexibele manier kunnen worden afgewisseld. 90 procent van de werknemers wil die flexibiliteit en meer dan de helft zoekt een andere baan als die er niet is. Sommige van onze klanten werken met modulaire wanden, die kunnen worden verplaatst. Op die manier kunnen er diverse settings worden gecreëerd , al naargelang de groep medewerkers die aanwezig is of het doel van een meeting.""Bedrijven moeten investeren in een werkomgeving waar iedereen de kans krijgt om te groeien. Op het gebied van diversiteit en inclusie geeft ISS het voorbeeld. We tellen wereldwijd tweehonderd nationaliteiten. Vaak zijn het laaggeschoolde mensen die bij ons hun eerste baan krijgen. Wij doen er alles aan om minderheden of minderbedeelden te integreren, waardoor wij een grote maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid hebben. ISS is bijvoorbeeld de grootste werkgever van Oekraïense vluchtelingen."