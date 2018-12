Hoe weet je of een investeerder de ware is?

De relatie tussen ondernemers en hun investeerders heeft wat weg van een koppel. Eerst maken ze elkaar het hof. Zien ze elkaar zitten, dan dichten ze elkaar de allerbeste kwaliteiten toe. Ze zijn als betoverd en kunnen al eens verblind raken door fraaie beloftes. Zodra de verbintenis is beklonken, volgt een eerste periode vol hoop en ambitie. Dan komen de eerste stormen: mislukkingen, vertragingen, financiële verliezen, enzovoort. Dat is het moment waarop de leden van het koppel - de investeerder en de oprichter of CEO - elkaar doorgaans voor het eerst 'in levensechte omstandigheden' uittesten. Nu is het erop of eronder. Uiteraard halen de conflicten soms de bovenhand en wordt de CEO de deur gewezen of trekt hij die zelf met een klap achter zich dicht. De investeerder van zijn kant kan beslissen de start-up los te laten en andere projecten te steunen.

