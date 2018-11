Hoe Salesforce titanen als Microsoft, Oracle en SAP tot het uiterste drijft

Salesforce zou eigenlijk een veel saaier bedrijf moeten zijn. Het bedrijf is een verzameling van een schier oneindig aantal diensten waarvan de naam bijna altijd eindigt op 'cloud'. Ze draaien immers altijd rond bedrijven de mogelijkheid bieden hun (klanten)data te beheren en te verwerken in de cloud. Salesforce doet zijn uiterste best om het allemaal cool te maken: flashy marketingmateriaal over de pioniersmentaliteit van hun klanten, de megaconferentie Dreamforce met 170.000 deelnemers en dit jaar een optreden van Metallica, en de Salesforce-tower die de skyline van San Francisco domineert. Dat allemaal verandert evenwel niets aan de gortdroge kernactiviteit: gebruikers stoppen informatie over hun klanten in Salesforce en er komt informatie weer uit.

...