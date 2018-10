'Het tragische einde van Sears biedt een sprankeltje hoop aan de Belgische retail'

Het faillissement van het Amerikaanse retailicoon Sears moet een waarschuwing zijn voor de Belgische retailsector: wie de winst en de dividenden nu nog nodeloos opdrijft, is een vogel voor de kat. Sears begon in 1893 als postorderbedrijf en groeide snel uit tot een dominante warenhuisketen in de Verenigde Staten. Amazon, en bij uitbreiding de e-commerce, worden gezien als d...