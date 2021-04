Zowel in de Verenigde Staten als in China wordt de ongebreidelde groei van techkampioenen niet meer als een loutere zegen gezien, zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Alibaba krijgt een miljardenboete. Het aandeel van het webwinkelconcern schoot omhoog na die bekendmaking. De beleggers waren opgelucht over de al bij al milde boete van 2,8 miljard dollar voor het openlijk ter discussie stellen van de onfeilbaarheid van de Chinese overheid. In oktober 2020 had Alibaba-oprichter Jack Ma ambtenaren die toezien op de financiële sector in China de mantel uitgeveegd. Zij zouden de klassieke banken, vaak in overheidshanden, beschermen tegen fintechbedrijven zoals Alipay, van Alibaba's zusterbedrijf Ant Group.

De Chinese overheid toonde meteen wie de baas is. Ant Group mocht zijn beursgang op zijn buik schrijven en moest aan een rist nieuwe regels voldoen. Op het eerste gezicht lijkt Alibaba er met een boete beter van af te komen, maar ook zijn vleugels zijn geknipt. In maart werd een intern orgaan van de Communistische Partij geïnstalleerd in het bedrijf, een van de manieren waarmee de Chinese overheid de privébedrijven in de pas doet lopen.

Het rijk der vrijheid is voorbij voor de techkampioenen.

Amazon behaalde deze week een overwinning. In een distributiecentrum haalde een vakbond geen meerderheid om collectief te mogen onderhandelen. Maar ook in de Verenigde Staten keert het tij. Zowel in het parlement als in het Witte Huis is veel politieke steun voor een harde aanpak van Amazon. President Joe Biden nomineerde zelfs Lina Khan voor een zitje in de FTC, de belangrijkste Amerikaanse concurrentiewaakhond.

De juriste schreef enkele jaren geleden een paper die wordt gezien als een stevig juridisch fundament om Amazon op te breken. Zowel in de Verenigde Staten als in China wordt de ongebreidelde groei van techkampioenen niet meer als een loutere zegen gezien. Ze mogen niet zomaar hun zin meer doen.

