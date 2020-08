Het Nederlandse Exact wil de positie van zijn onlineboekhoudsoftware in België verder versterken. Volgens verkoopdirecteur Sigrid Jansegers en onafhankelijk bestuurder Michel Akkermans is de coronacrisis een kans, omdat Belgische bedrijven versneld hun financiële processen digitaliseren.

Exact trok kort voor de uitbraak van de coronacrisis de invloedrijke Michel Akkermans aan als onafhankelijk bestuurder. Daarmee benadrukte het Nederlandse bedrijf zijn Belgische ambitie. Akkermans kent de Belgische markt door en door. Hij is een van onze meest succesvolle techondernemers, onder meer als medeoprichter van FICS en Clear2Pay. Dat was niet het eerste signaal dat Exact van België een prioriteit maakt. In 2019 nam het WinBooks over, een lokale concurrent die boekhoudsoftware levert aan boekhoudkantoren en kmo's. Het Belgische kantoor is al vrij groot, met 87 medewerkers bij Exact en 50 bij het zusterbedrijf WinBooks. Maar de Belgische markt heeft nog veel potentieel volgens Michel Akkermans en verkoopdirecteur voor België Sigrid Jansegers. "Veel bedrijven moeten nog overstappen naar clouddiensten", zegt Jansegers. "In het algemeen lopen Vlaamse bedrijven enkele jaren achter op Nederland in de verdere digitalisering van hun boekhouding en verwante processen. In Wallonië is er nog meer achterstand. Daar zal wel snel verandering in komen. We merken een stroomversnelling in heel België. Bedrijven willen hun facturatie verder stroomlijnen en digitaliseren. Dat krijgt ook een duw door de PSD2-richtlijn, die banken verplicht het betaalverkeer open te stellen. Zeker voor boekhoudkantoren heeft dat veel potentieel." Akkermans ziet de overstap naar de cloud als een logische evolutie. Hij heeft de eerste digitaliseringsgolven van dichtbij meegemaakt en kent Exact daardoor al lang. "Exact en FICS deelden ooit een investeerder", zegt Akkermans. "Daarnaast was er ook formeel contact. In 1994 hebben wij met FICS een integratie opgezet tussen Nederlandse banken en Exact. Dat was gericht op kmo's (waar Exact sterk staat, nvdr). We digitaliseerden de eerste uitwisseling van de rekeninguittreksels tussen de bank en de boekhoudafdeling. De coronacrisis zal de digitalisering van de financiële processen versnellen. Denk maar aan de toename van de elektronische facturatie, de implementatie van software die thuiswerken makkelijker en veiliger maakt, en de stijging van het aantal elektronische handtekeningen." "Ondertussen staan we veel verder en verandert de ambitie", zegt Akkermans. "Er moeten meer en sneller financiële data worden verzameld, zodat bedrijven betere voorspellingen kunnen doen en verschillende scenario's kunnen uittekenen. Werken via de cloud, waar gegevens makkelijker toegankelijk zijn en geanalyseerd kunnen worden, maakt dat mogelijk. Je moet als softwareaanbieder wel komen met een hoogwaardige cloudoplossing die een toegevoegde waarde biedt. De processen zijn niet alleen complex, de regelgeving verschilt ook van land tot land. Een aanbieder moet inzicht hebben in die complexiteit. Daarom voert Exact de juiste strategie door zich te concentreren op Nederland en België." De lokale focus kwam er toen de Brit Phill Robinson CEO werd in 2017. Het Nederlandse bedrijf draait sinds de jaren tachtig mee in financiële software en software voor bedrijfsbeheer en probeerde na de eeuwwisseling internationaal te groeien, onder meer door vroeg in te zetten op een gestandaardiseerde cloudoplossing. Maar toen was de markt er niet klaar voor. De markt van de financiële software voor boekhoudkantoren en kmo's is een geografische lappendeken. Dat was de reden voor de overname van Winbooks. "Exact is de enige speler die de hele Belgische markt kan afdekken", zegt Jansegers. "Exact is in zijn segment in Vlaanderen een van de marktleiders, samen met Kluwer. Door Winbooks hebben we onze marktpositie in Wallonië versterkt tegenover de andere grote concurrent, Sage. Ten zuiden van de taalgrens is het een hele andere markt. Ze werken er veel minder met onlinesoftware en er wordt vooral verkocht via tussenpersonen. Met Winbooks hebben we nu ook zo'n lokaal netwerk. De software wordt bij klanten op hun computer gedraaid of op een lokale server. Die klanten zullen we extra onlinefunctionaliteiten geven, zodat bedrijven de eerste stappen naar de cloud kunnen zetten. Maar Winbooks blijft een autonoom opererend merk. Samen met Exact hebben we een aanbod dat op alle behoeften inspeelt. We gaan ook meer voor integraties. Ons Exact Online App Center, waar je bedrijfsinformatie uit andere software kunt koppelen, geeft klanten toegang tot meer functionaliteiten. Naast financiële software hebben we ook software voor bedrijfsbeheer en projectbeheer. We mikken daar op niches waar we al sterk staan met onze accountingoplossingen, zoals de logistiek of de bouwsector. We kijken zeker naar nieuwe productsegmenten, maar het boekhoudproces blijft het hart van Exact." Exact heeft wereldwijd meer dan 500.000 bedrijven en ondernemers als klant en draait een omzet van 242,1 miljoen euro. Het geeft geen aparte omzet voor België vrij, maar met 80.000 klanten (55.000 in 2018) is ons land na Nederland wellicht de belangrijkste markt. "De focus op de Benelux rendeert voor Exact, zeker in België", aldus Jansegers. "In de belangrijke niche van boekhoudkantoren hebben we 40 procent meer klanten sinds 2018. Veel klanten nemen onze software af via een abonnement. Door die voorspelbare inkomsten zijn er tijdens de coronacrisis geen afwijkingen ontstaan. Tegelijk merken we in België een inhaalslag bij kmo's en accountants. De online-oplossingen winnen aan populariteit, omdat de business ook ondersteund kan worden van buiten de bedrijfsmuren. Met onze software is geen uitwisseling van fysieke documenten meer nodig."