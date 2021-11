De vakbonden en directie van ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen hebben een akkoord gevonden voor de herstructurering. Dat meldt Leen Vanderhulst, secretaris bij de christelijke vakbond ACV, maandag. In het sociaal plan is afgeklopt dat er 248 werknemers vrijwillig zullen vertrekken uit het bedrijf. Er volgt dus geen enkel gedwongen ontslag.

Eind januari van dit jaar kondigde de directie van Bosch Tienen aan dat het een herstructurering wilde doorvoeren. De productie van de wisarm was volgens de directie niet meer winstgevend. Bepaalde delen van het bedrijf zouden worden overgeplaatst naar Servië. Er stonden 400 jobs op de helling.

Uiteindelijk zijn het 248 werknemers, 90 bedienden en 158 arbeiders, die zullen vertrekken. 'Het gaat vooral om personeel dat al op zekere leeftijd is. Er zitten ook enkele personen bij die een meer technisch profiel hebben', zegt Vanderhulst. 'We vinden het nog steeds jammer dat er volk moet vertrekken, maar we zijn wel tevreden dat we het aantal getroffen werknemers naar beneden hebben kunnen helpen. Wat ook belangrijk is: het sociaal plan omvat ook een werkzekerheidsclausule tot 2028.'

De werknemers zullen op vier bepaalde tijdstippen het bedrijf verlaten, te beginnen in januari volgend jaar. Het merendeel van het personeel heeft ervoor gekozen om tot het laatste moment, eind volgend jaar, aan de slag te blijven. Tegen eind 2022 zou de herstructurering dus rond moeten zijn.

Zoals wettelijk voorzien, wordt er ook een outplacement opgestart voor de mensen die weggaan.

Eind januari van dit jaar kondigde de directie van Bosch Tienen aan dat het een herstructurering wilde doorvoeren. De productie van de wisarm was volgens de directie niet meer winstgevend. Bepaalde delen van het bedrijf zouden worden overgeplaatst naar Servië. Er stonden 400 jobs op de helling. Uiteindelijk zijn het 248 werknemers, 90 bedienden en 158 arbeiders, die zullen vertrekken. 'Het gaat vooral om personeel dat al op zekere leeftijd is. Er zitten ook enkele personen bij die een meer technisch profiel hebben', zegt Vanderhulst. 'We vinden het nog steeds jammer dat er volk moet vertrekken, maar we zijn wel tevreden dat we het aantal getroffen werknemers naar beneden hebben kunnen helpen. Wat ook belangrijk is: het sociaal plan omvat ook een werkzekerheidsclausule tot 2028.' De werknemers zullen op vier bepaalde tijdstippen het bedrijf verlaten, te beginnen in januari volgend jaar. Het merendeel van het personeel heeft ervoor gekozen om tot het laatste moment, eind volgend jaar, aan de slag te blijven. Tegen eind 2022 zou de herstructurering dus rond moeten zijn. Zoals wettelijk voorzien, wordt er ook een outplacement opgestart voor de mensen die weggaan.