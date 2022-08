'Laat deze crisis niet zomaar aan u voorbijgaan, maak er gebruik van om uw organisatie te versterken.' Dat zegt Nikolay Dentchev, professor ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Wat een heerlijke vakantieperiode! Zon, welverdiende rust, festivals, leuke bestemmingen, alles wat we twee jaar hebben moeten missen, is weer mogelijk. Als een echte Gentenaar, heb ik genoten van een dagje Gentse Feesten en van de zon aan de Belgische kust. Na een turbulente periode van pandemie en oorlog hebben we fysieke en mentale rust nodig. Toch blijven we piekeren over de onzekerheid, over de toekomst.

De toekomst, beste leiders, zal eventjes turbulent blijven. Uw kosten zijn de lucht ingegaan. De prijzen voor energie en grondstoffen rijzen de pan uit. De personeelskosten, gekoppeld aan de niet te temmen inflatie, stijgen dus ook. Intussen lijken de werknemers een nieuwe invulling te geven aan de work-lifebalans, ten voordele van life. De pandemie heeft overduidelijk gemaakt wat we al lang weten: gezondheid komt op de eerste plaats, samen met familie en vrienden.

Daar komt een gigantisch gebrek aan personeel bovenop. Desondanks hebben vijftigplussers en werklozen het moeilijk om actief of actiever te participeren aan de arbeidsmarkt. En zelfs wanneer je kunt rekenen op een fantastisch team, krijgen uw medewerkers grijze haren van de krakkemikkige aanvoerketens en mobiliteit: leveringen laten op zich wachten door de oorlog in Oekraïne, de lockdowns in China, de gebrekkige logistieke capaciteit, en vermoedelijk ook omdat verschillende bedrijven in de waardeketen in moeilijkheden zitten. Reizen voor je werk is ook niet alleen duurder maar ook avontuurlijker geworden. Je moet hopen dat je vlucht niet gecanceld wordt door een gebrek aan personeel of materiaal, en dat er geen staking is. Het is dus onzeker of en wanneer je vertrekt en terugkomt.

Herstructureren is de boodschap.

Wel zeker is dat de financiering van uw projecten duurder is geworden, en dat zal vermoedelijk nog wel even zo blijven. Met dank aan de Europese Centrale Bank. Enerzijds is het misschien niet slecht dat er weer wat gezonde financiële discipline komt, en dat waanzinnige fenomenen als negatieve rente geschiedenis zijn. Anderzijds gaan het consumenten- en ondernemersvertrouwen sterk achteruit. De particulieren en de bedrijven staan dus op het rem. Nieuwe projecten gaan on hold, omdat de kosten drastisch gestegen zijn, omdat de onzekerheid te groot is, omdat er onvoldoende capaciteit is.

Turbulente en onzekere tijden dus. Enkele gelukkigen hebben hun marges en activiteit zien groeien. Dat geluk wens ik iedereen van harte toe. Voor wie toch aan het korte eind trekt, heb ik een boodschap: herstructureer! Herstructureer met aandacht voor flexibiliteit, voor zuinigheid, voor alternatieven, voor kwaliteit. Investeer in duurzaamheid, investeer in de toekomst. Laat deze crisis niet zomaar aan u voorbijgaan, maak er gebruik van om uw organisatie te versterken. Groot of klein, privé of overheid, met of zonder winstoogmerk, het maakt niet uit: iedereen kan in turbulente tijden als deze een herstructurering gebruiken.

Organisaties die het hoofd koel houden en verandering omarmen, zullen sterker uit deze crisis komen. Herstructureren is de boodschap. Blijf niet bij de pakken zitten. De crisis zal voorbijgaan. Er sterker uit komen, dat wens ik aan alle leiders van bedrijven, overheidsorganisaties, ngo's en sociale ondernemingen. Succes!

