Het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid is in oktober dit jaar toegenomen tegenover september, maar zit nog een stuk onder het niveau van oktober vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Federgon.

Het aantal gepresteerde uren nam in oktober met 3,46 procent toe tegenover september. Het aantal gepresteerde uren nam toe met 3,99 procent in het arbeiderssegment en met 2,81 procent in het bediendesegment.

In vergelijking met oktober 2019 was er weliswaar nog een daling van 8,15 procent. Dat is het resultaat van een afname van de activiteit met -10,09 procent in het arbeiderssegment en met -5,42 procent in het bediendesegment.

