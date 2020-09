Het herstel van de omzet van de Belgische bedrijven is in september stilgevallen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag bij bedrijven door de Economic Risk Management Group (ERMG), opgericht in de schoot van de Nationale Bank. Angst voor het virus weegt op het herstel.

De ondernemingen schatten hun omzet momenteel nog 14 procent lager dan in pre-coronatijden. Dat is ongeveer hetzelfde cijfer als bij de rondvraag eind augustus. Met andere woorden: het omzetherstel van de afgelopen maanden is helemaal tot stilstand gekomen.

Het stilvallen van het herstel valt samen met stijgende besmettingscijfers. Angst voor het virus zorgt voor minder vraag bij de bedrijven. Vooral zelfstandigen en kleine bedrijven voelen dit. De impact op hun omzet is twee tot drie maal groter dan bij grote bedrijven.

In het Brussels gewest is de impact het zwaarst. Veel mensen werken nog steeds vanuit thuis, waardoor er minder pendelaars de baan op zijn. En die geven dus minder uit in de hoofdstad.

