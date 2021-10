Het wereldwijde herstel van de werkgelegenheid verloopt veel trager dan eerder werd gedacht. Vooral in de ontwikkelingslanden verloopt de relance moeizaam, zo blijkt woensdag uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De ongelijke verdeling van vaccins wordt gezien als een van de oorzaken voor de toenemende verschillen.

De IAO verwacht dat het aantal werkuren dit jaar 4,3 procent lager zal liggen in vergelijking met precoronatijden. Wereldwijd komt dat overeen met een verlies 125 miljoen voltijdse banen. In juni ging IAO nog uit van een verlies van 3,5 procent, of 100 miljoen voltijdse banen.

Vooral de grote verschillen tussen de landen springen in het oog. In de landen met een hoog inkomen lag het aantal werkuren in het derde kwartaal van 2021 gemiddeld 3,6 procent lager. Maar in de lage-inkomenslanden bedraagt de achteruitgang 5,7 procent en in de lagere middeninkomenslanden zelfs al 7,3 procent. Europa (-2,5 procent) wordt dan ook duidelijk minder zwaar getroffen dan Afrika (-5,6 procent) en de Arabische Staten (-6,5 procent).

'Op dit moment is het herstel van de arbeidsmarkt tot een stilstand gekomen met neerwaartse risico's en met grote verschillen tussen ontwikkelde en ontwikkelingseconomieën als gevolg', zegt Guy Ryder, de directeur-generaal van IAO.

De ongelijke verdeling van vaccins is een van de oorzaken van de groeiende kloof tussen rijke en arme landen. Daarnaast wordt ook gewezen op fiscale stimuleringspakketten. Volgens de gegevens van de IAO is zowat 86 procent van alle stimuleringsmaatregelen ter wereld geconcentreerd in landen met hoge inkomens.

