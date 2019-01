Live Herlees: Johan Thijs verkozen tot Trends Manager van het Jaar: 'Bekroning voor heel KBC'

19:01

'Wil om te strijden tegen klimaatverandering doorgeven aan grote publiek'

De speech van Clamadieu is zoals verwacht opgebouwd rond de opwarming van het klimaat en de energietransitie. Onder meer de rol van de verschillende internationale spelers zoals China, de VS en Europa komt aan bod. De Fransman pikt ook in op het protest van de gele hesjes.

'Het verontrust me dat de trigger voor het protest van de gele hesjes een belasting op brandstof was. Het toont aan dat we er nog niet in geslaagd zijn om de wil om te strijden tegen de klimaatverandering door te geven aan het grote publiek. Voor een geslaagd beleid zal dat nochtans wel nodig zijn.'