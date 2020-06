HEMA heeft een akkoord gesloten met zijn schuldeisers over een schuldherschikking. De keten krijgt daardoor weer een gezonde financiële structuur en voldoende ruimte om te investeren, meldt het bedrijf in een persbericht.

Als het akkoord succesvol wordt afgerond, zal de obligatieschuld dalen van 750 miljoen naar 300 miljoen euro. In ruil krijgt een groep obligatiehouders alle aandelen in handen. Zakenman Marcel Boekhoorn, die HEMA eind 2018 overnam, wordt zo buitenspel gezet.

De schuldenberg van HEMA was op termijn onhoudbaar geworden, en de coronacrisis had een oplossing dringender gemaakt.

Als de schuldeisers de transactie kunnen afronden, zal een strategisch plan versneld worden uitgevoerd. Dat betekent onder meer een prijs- en kostenoptimalisatie, versnelde groei van e-commerce, partnerschappen met supermarkten aangaan en nieuwe markten aanboren.

Voor het personeel van HEMA verandert er volgens topman Tjeerd Jegen niets. Er is met de nieuwe eigenaren afgesproken dat er geen consequenties zijn voor winkels, werkgelegenheid en strategie, aldus Jegen.

Als het akkoord succesvol wordt afgerond, zal de obligatieschuld dalen van 750 miljoen naar 300 miljoen euro. In ruil krijgt een groep obligatiehouders alle aandelen in handen. Zakenman Marcel Boekhoorn, die HEMA eind 2018 overnam, wordt zo buitenspel gezet. De schuldenberg van HEMA was op termijn onhoudbaar geworden, en de coronacrisis had een oplossing dringender gemaakt. Als de schuldeisers de transactie kunnen afronden, zal een strategisch plan versneld worden uitgevoerd. Dat betekent onder meer een prijs- en kostenoptimalisatie, versnelde groei van e-commerce, partnerschappen met supermarkten aangaan en nieuwe markten aanboren. Voor het personeel van HEMA verandert er volgens topman Tjeerd Jegen niets. Er is met de nieuwe eigenaren afgesproken dat er geen consequenties zijn voor winkels, werkgelegenheid en strategie, aldus Jegen.