Helpper start activiteiten in Brussel: 'Ik denk dat de deeleconomie in de zorg onvermijdelijk wordt'

Helpper is een digitaal platform in de sociale deeleconomie. Het koppelt zorgbehoevende mensen die thuis ondersteuning nodig hebben aan buurtbewoners die tegen een kleine vergoeding willen helpen. Dat kan gaan om boodschappen doen, huishoudelijke taken of ziekenvervoer. Op 12 september lanceerde Helpper zijn platform in negentien Brusselse gemeenten. In Antwerpen draait het al sinds augustus vorig jaar en in Gent is het operationeel sinds oktober vorig jaar. Voor eind dit jaar komt er nog een vierde regio bij.

...