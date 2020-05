Waar veel bedrijven het zwaar te verduren hebben door de coronacrisis, heeft maaltijdpakkettenbezorger HelloFresh juist de wind in de rug. Het van oorsprong Duitse bedrijf meldde een forse omzetgroei in het eerste kwartaal. In maart versnelde de groei, toen veel mensen vanwege coronamaatregelen verplicht thuis moesten blijven en niet meer naar de supermarkt wilden.

In de eerste drie maanden van het jaar zette HelloFresh een omzet van net geen 700 miljoen euro in de boeken. Dat was 66 procent meer dan een jaar eerder. HelloFresh verhoogt dan ook zijn prognose voor heel 2020, ondanks "flinke onzekerheid over de ontwikkeling van het economische klimaat". De vraag naar de maaltijdpakketten van het bedrijf zou bovendien iets kunnen afnemen als restaurants weer opengaan, maar dan hebben klanten al nieuwe kookgewoontes gevormd die ze waarschijnlijk volhouden, verwacht topman Dominik Richter.

De onderneming denkt de omzet dit jaar dan ook, zonder rekening te houden met wisselkoersschommelingen, met tussen de 40 en 55 procent te kunnen laten groeien. Voor de coronapandemie had HelloFresh al een groeiverwachting van tussen de 22 en 27 procent uitgesproken. Ook over het bedrijfsresultaat is HelloFresh positiever geworden. Dat kan dit jaar tot 10 procent stijgen, zo verwacht de onderneming.

