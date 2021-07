Hellofresh neemt het Australische Youfoodz over. Het Duitse maaltijdboxbedrijf telt ongeveer 125 miljoen Australische dollar (zowat 79 miljoen euro) neer voor de producent van kant-en-klaarmaaltijden.

Met de deal speelt Hellofresh in op de boomende markt voor kant-en-klaarmaaltijden in Australië. Hellofresh betaalt 0,93 Australische dollar per aandeel in cash, goed voor een premie van 82 procent. Het management van Youfoodz steunt de overname. Het maaltijdboxbedrijf was al actief op de Australische markt.

Vorig jaar had Hellofresh nog de Amerikaanse sectorgenoot Factor75 overgenomen. De VS zijn de grootste markt voor Hellofresh. Het bedrijf is volgens de eigen website actief in bijna 15 landen, waaronder België. In 2020 leverde het meer dan 600 miljoen maaltijdboxen, goed voor 3,75 miljard euro omzet.

