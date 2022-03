Maaltijdboxbezorger HelloFresh is in 2021 stevig blijven groeien, ondanks de heropening van restaurants. Het in Berlijn gevestigde bedrijf verwacht wel een vertraging dit jaar.

HelloFresh leverde vorig jaar bijna een miljard maaltijden - ruim 964 miljoen, tegen 601 miljoen in 2020 -, goed voor een omzet van 5,99 miljard euro. Dat was zowat 60 procent meer dan in 2020. De aangepaste ebitda (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg met ruim 4 procent tot 527,6 miljoen euro. Het bedrijf zegt 'een hoog niveau van rendabiliteit' aangehouden te hebben, 'ondanks betekenisvolle investeringen in groei, zoals de overname van Youfoodz in Australië, de lancering in Noorwegen, Italië en Japan, en een aantal nieuwe productievestigingen in verschillende landen'.

Eind 2021 was HelloFresh actief in zeventien landen, waaronder België, en telde het 7,2 miljoen actieve klanten. 'Niet alleen bleef de graad van bestellingen hoog en boven de niveaus van voor de coronapandemie, maar ook het gemiddelde bedrag van de orders bleef stijgen', aldus het Duitse bedrijf. Dat leidde tot een recordomzet in het vierde kwartaal.

Voor dit jaar verwacht HelloFresh een vertraging: de omzet zou met 20 tot 26 procent toenemen (gezuiverd voor wisselkoersen), onder meer door uit te breiden naar nieuwe markten. De aangepaste ebitda zou uitkomen tussen 500 en 580 miljoen euro.

In het eerste coronajaar, 2020, kon HelloFresh profiteren van de sluiting van restaurants in vele landen. Door de coronabeperkingen waren mensen ook veel meer thuis. In de loop van 2021 gingen restaurants op vele plaatsen weer open.

