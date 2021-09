Volgens de ManpowerGroup Barometer zal de arbeidsmarkt in de komende drie maanden sneller dan verwacht aantrekken.

Van de 520 Belgische werkgevers die eind juli door de hr-groep Manpower zijn bevraagd, is de helft van plan zijn personeelsbestand tegen eind december 2021 uit te breiden. Een op de vijf krimpt zijn personeelsbestand in. 28 procent verwacht geen verandering.

De Manpower Nettotewerkstellingsprognose - het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet - boekt de zeer optimistische waarde van +30 procent. Daarmee stijgt dat cijfer voor het vijfde kwartaal op rij: met 16 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en met 29 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2020.

"Het succes van de vaccinatiecampagne en de versoepelingen van de maatregelen hebben het vertrouwen van de werkgevers in België en de rest van de wereld een boost gegeven", zegt Philippe Lacroix, de almeneen directeur van ManpowerGroup België en Luxemburg. "De Nettotewerkstellingsprognose is in België - net als in elf andere bevraagde landen - nog nooit zo hoog geweest. Tegelijk slagen de werkgevers er niet in hun vacatures snel genoeg in te vullen. Het tekort aan talenten bereikt voor het tweede opeenvolgende kwartaal recordhoogtes. Dat hebben we in vijftien jaar niet gezien."

Dat geldt zowel op nationaal niveau (77%) als in de drie gewesten van het land. In Brussel krijgt 83 procent van de werkgevers de vacatures niet ingevuld, in Vlaanderen en Wallonië is dat 75 procent.

Van de 520 Belgische werkgevers die eind juli door de hr-groep Manpower zijn bevraagd, is de helft van plan zijn personeelsbestand tegen eind december 2021 uit te breiden. Een op de vijf krimpt zijn personeelsbestand in. 28 procent verwacht geen verandering. De Manpower Nettotewerkstellingsprognose - het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet - boekt de zeer optimistische waarde van +30 procent. Daarmee stijgt dat cijfer voor het vijfde kwartaal op rij: met 16 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en met 29 punten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2020. "Het succes van de vaccinatiecampagne en de versoepelingen van de maatregelen hebben het vertrouwen van de werkgevers in België en de rest van de wereld een boost gegeven", zegt Philippe Lacroix, de almeneen directeur van ManpowerGroup België en Luxemburg. "De Nettotewerkstellingsprognose is in België - net als in elf andere bevraagde landen - nog nooit zo hoog geweest. Tegelijk slagen de werkgevers er niet in hun vacatures snel genoeg in te vullen. Het tekort aan talenten bereikt voor het tweede opeenvolgende kwartaal recordhoogtes. Dat hebben we in vijftien jaar niet gezien."Dat geldt zowel op nationaal niveau (77%) als in de drie gewesten van het land. In Brussel krijgt 83 procent van de werkgevers de vacatures niet ingevuld, in Vlaanderen en Wallonië is dat 75 procent.