Helft van onze bedrijven is niet voorbereid op Chinese machtsgreep.

'Het gros van de logistieke bedrijven in ons land onderschat nog altijd de impact van de Chinese economische sneltrein. De coronacrisis biedt ons extra ontwikkelingskansen waarop de logistieke sector volop moet inspelen. Want de Chinezen zullen straks ook bij ons aankloppen.' Dat zegt Jo De Wolf, de CEO van het beursgenoteerde logistieke bedrijf Montea.

Sinds eind jaren negentig heeft China zich in een rotvaart ontwikkeld tot de tweede grootste economie van de wereld, na de Verenigde Staten. Ook in ons land is die impact te zien. In de eerste negen maanden van vorig jaar voerden Chinezen liefst voor 12,4 miljard euro producten en diensten in.

Toch zet slechts één op de twee logistieke spelers zich nu al schrap voor de impact van de Chinese markt op hun activiteiten. Dat blijkt uit onze logistieke barometer, een tweejaarlijkse enquête bij de top van de logistieke sector, die zich voornamelijk focust op een aantal nieuwe trends in de markt. 15 procent van de Belgische logistieke sector voelde een significante impact van China in 2019. Amper een vierde van de logistieke spelers verwacht ook in 2020 of 2021 een China-effect te voelen.

Nieuwe Zijderoute

Hopelijk doet corona ons beseffen dat China dichterbij is dan we denken. China staat voor een kenniseconomie. Het land heeft een armoedecijfer van slechts 0,2 procent en probeert ook in ecologie de absolute vernieuwer te zijn. Het land dat ooit bekend stond als de fabriek van de wereld en worstelde met armoede en vervuiling is dus niet meer. Dat moeten we heel goed beseffen.

Ik zie haast elke dag hoe nog te veel Belgische bedrijven de trein dreigen te missen als ze zich niet voorbereiden op de impact die China zal teweegbrengen. Het is duidelijk dat internationale partnerships met Chinese bedrijven de komende decennia doorslaggevend zullen zijn, zowel voor ontwikkelingen in onze eigen samenleving, als voor de Belgische en Europese bedrijfscultuur. Samenwerken met de wereldhegemonie van de 21ste eeuw kan onze logistieke sector en economie naar een hoger niveau tillen in de nabije toekomst.

Helft van onze bedrijven is niet voorbereid op Chinese machtsgreep.

De bekendste methode waarmee China aan haar nieuwe wereldhegemonie timmert, is via de Nieuwe Zijderoute, een gigantisch mondiaal logistiek netwerk. Het is het grootste infrastructuurproject dat de wereld ooit gekend heeft, met een impact op 60 procent van de bevolking en meer dan zestig landen. Die connectie van China met de wereld, komt op een moment dat de Verenigde Staten zich op zich terugtrekken onder het motto 'America First'. België moet van dat momentum gebruik maken en zijn sterkste logistieke verkeersassen nog meer in de kijker zetten.

Kwetsbaarheid

Laat het duidelijk zijn. De coronacrisis zal nieuwe ontwikkelingskansen genereren. We hebben met z'n allen ervaren hoe snel ons economisch systeem ontregeld wordt wanneer de toevoer van buiten Europa plots stilvalt. Deze crisis legt dan ook de kwetsbaarheid van onze leveringsketen bloot. Vertrouwde principes zoals 'just in time' en 'single supplier' moeten kritischer bekeken worden. Bedrijven zullen hun voorraden anders moeten bepalen. Al voor de crisis onderzochten enkele bedrijven de mogelijkheid een deel van de geautomatiseerde productie terug naar Europa te halen. Corona zal die reflectie alleen maar versnellen.

