De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB heeft in april slechts 12.099 vacatures ontvangen. Dat zijn er bijna de helft (48,9 procent) minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is van november 2014 geleden dat de toestroom nog zo laag was, meldt de VDAB.

In maart hadden bedrijven 17.361 vacatures bij de VDAB gemeld. Dat was toen al een daling met 31,3 procent. 'Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn er vanaf 13 maart duidelijk minder vacatures gemeld aan VDAB. In de tweede helft van maart kregen we iets meer dan 5.000 vacatures binnen. Het aantal ontvangen vacatures lijkt zich in april te stabiliseren rond dit lagere niveau', meldt de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst dinsdag.

Over de afgelopen twaalf maanden kreeg de VDAB nog 274.307 vacatures binnen, een daling met 5,3 procent. De sectoren die het de jongste maanden goed bleven doen, zijn de primaire sector (landbouw), met alleen al in april meer dan 1.000 vacatures, een ruime verdubbeling tegenover april vorig jaar. Ook de gezondheidszorg telde in april nog altijd 817 vacatures en meer dan 14.000 vacatures de afgelopen twaalf maanden (+13 procent). 'Transport, logistiek en post' en 'dranken en voeding' laten over de laatste twaalf maanden ook nog een stijging zien.

Minder goed scorende sectoren in april waren weinig verrassend de horeca en toerisme, met bijna 90 pct minder vacatures dan in april vorig jaar, de zakelijke dienstverlening (-60 pct tegenover april 2019) en de groot- en kleinhandel (-40 pct). De productie van transportmiddelen en van machines laat over twaalf maanden de scherpste daling zien, met ruim een kwart minder vacatures. De uitzendarbeid en studentenjobs zagen in april het aantal vacatures halveren.

