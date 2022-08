De Nederlandse biermultinational Heineken heeft in het eerste halfjaar volop geprofiteerd van het herstel van de coronacrisis.

In grote delen van Azië heropende de economie weer en in Europa kon de horeca opnieuw klanten ontvangen. Ook de prijsstijgingen, waarmee de brouwer de gestegen kosten voor zaken als grondstoffen, energie en transport wil opvangen, droegen bij aan een gestegen omzet.

De omzet van Heineken steeg met meer dan een derde tot 16,4 miljard euro. Behalve meer verkopen en een hogere prijs zette de vraag naar premiumbieren ook door. Dat betekent dat bierdrinkers bereid zijn meer te betalen voor een Heineken-biertje dan van een ander merk uit de Heineken-stal. Die trend is al enige tijd gaande en zet zich ook nu nog door, ondanks de gestegen inflatie.

Ook ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor corona, doet Heineken het beter. Het bedrijf verkocht 0,8 procent meer bier en de omzet steeg met meer dan 14 procent.

Uiteindelijk hield het bedrijf in de eerste zes maanden een nettowinst over van zowat 1,3 miljard euro. Dat was een toename van ruim 22 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De bierbrouwer merkte wel gevolgen van de terugtrekking uit Rusland. Onder meer bij de verkoop van alcoholvrije bieren, omdat de vraag naar die producten sterk was in Rusland. Toch steeg het volume van de verkoop van zulk bier, door de toegenomen vraag in landen als Brazilië en Spanje.

Voor dit jaar houdt Heineken vast aan zijn vooruitzichten, maar het bedrijf voorziet de rest van het jaar en een deel van volgend jaar nog prijsdruk. Tegenover de recent gedaalde prijzen voor ingrediënten als graan staat een energieprijs die net verder gestegen is.

Heineken zal die prijzen blijven doorrekenen, maar verwacht ook nog verdere besparingen te behalen door efficiënter te gaan werken.

