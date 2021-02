Er is een akkoord bereikt over een fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Dat melden het stadsbestuur van Antwerpen en dat van Brugge. De nieuwe haven krijgt de naam 'Port of Antwerp Bruges'.

Het is officieel: de havens van Antwerpen en Zeebrugge fuseren tot één merk, 'Port of Antwerp Bruges'. Antwerps schepen bevoegd voor haven Annick De Ridder en burgemeester van Brugge Dirk De fauw hebben tijdens een persconferentie de charters in tweevoud ondertekend.

Zeebrugge verdwijnt dus uit de naam. Lokaal zal men wel van Zeebrugge blijven spreken, zo zei De fauw, maar internationaal gezien is Brugge een sterker merk dan Zeebrugge.

De haven van Antwerpen krijgt een belang van 80 procent in de fusiehaven, Zeebrugge houdt 20 procent. In de raad van bestuur vertaalt zich dat in zes Antwerpse bestuurders en drie (later twee) vanuit Brugge, aangevuld met vier onafhankelijke bestuurders.

Jacques Vandermeiren, de huidige topman van de Antwerpse haven, wordt de CEO van de nieuwe fusiehaven. Annick De Ridder wordt voorzitter, Dirk De fauw ondervoorzitter.

Huwelijk

Al in 2019 werden onderhandelingen opgestart over een mogelijke fusie tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen. Er lagen tijdens die onderhandelingen verschillende samenwerkingsopties op tafel. Een kartel was een mogelijkheid, of 'een samenlevingscontract'. 'Maar we hebben ervoor gekozen om ons te verloven, met de bedoeling om te trouwen', aldus de Brugse burgemeester De fauw.

Het was duidelijk dat 'als we het goed willen doen voor beide havens, voor Vlaanderen en voor Europa, dat we dan moeten springen en samen een nieuwe maatschappij moeten vormen.' Zo'n fusie was nochtans niet vanzelfsprekend. "Er zijn tijden geweest dat we elkaar als concurrenten beschouwden en als twee aparte havens gingen lobbyen om extra activiteiten binnen te halen', aldus De fauw. Maar 'die periode is achter de rug'.

'Het is een evolutie, een proces geweest, zei de Antwerpse schepen De Ridder. 'Je groeit naar elkaar toe, het is een gezamenlijke inspanning. Pas als je samen begint te denken als 'wij, de nieuwe haven', dan voel je dat je er bent'.

Het integratieproject wordt nu opgestart. De Ridder hoopt dat dat eind dit jaar afgerond kan worden. Er is onder meer nog de goedkeuring nodig van de mededingingsautoriteit.

Het is officieel: de havens van Antwerpen en Zeebrugge fuseren tot één merk, 'Port of Antwerp Bruges'. Antwerps schepen bevoegd voor haven Annick De Ridder en burgemeester van Brugge Dirk De fauw hebben tijdens een persconferentie de charters in tweevoud ondertekend.Zeebrugge verdwijnt dus uit de naam. Lokaal zal men wel van Zeebrugge blijven spreken, zo zei De fauw, maar internationaal gezien is Brugge een sterker merk dan Zeebrugge. De haven van Antwerpen krijgt een belang van 80 procent in de fusiehaven, Zeebrugge houdt 20 procent. In de raad van bestuur vertaalt zich dat in zes Antwerpse bestuurders en drie (later twee) vanuit Brugge, aangevuld met vier onafhankelijke bestuurders. Jacques Vandermeiren, de huidige topman van de Antwerpse haven, wordt de CEO van de nieuwe fusiehaven. Annick De Ridder wordt voorzitter, Dirk De fauw ondervoorzitter. Al in 2019 werden onderhandelingen opgestart over een mogelijke fusie tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen. Er lagen tijdens die onderhandelingen verschillende samenwerkingsopties op tafel. Een kartel was een mogelijkheid, of 'een samenlevingscontract'. 'Maar we hebben ervoor gekozen om ons te verloven, met de bedoeling om te trouwen', aldus de Brugse burgemeester De fauw.Het was duidelijk dat 'als we het goed willen doen voor beide havens, voor Vlaanderen en voor Europa, dat we dan moeten springen en samen een nieuwe maatschappij moeten vormen.' Zo'n fusie was nochtans niet vanzelfsprekend. "Er zijn tijden geweest dat we elkaar als concurrenten beschouwden en als twee aparte havens gingen lobbyen om extra activiteiten binnen te halen', aldus De fauw. Maar 'die periode is achter de rug'. 'Het is een evolutie, een proces geweest, zei de Antwerpse schepen De Ridder. 'Je groeit naar elkaar toe, het is een gezamenlijke inspanning. Pas als je samen begint te denken als 'wij, de nieuwe haven', dan voel je dat je er bent'.Het integratieproject wordt nu opgestart. De Ridder hoopt dat dat eind dit jaar afgerond kan worden. Er is onder meer nog de goedkeuring nodig van de mededingingsautoriteit.