De haven van Zeebrugge zal vrijdagmiddag even haar activiteiten stilleggen vanwege het stormweer. Dat zegt de woordvoerster van de haven, Joke Swyngedouw. Vanaf vrijdagmiddag kunnen schepen niet meer binnenvaren en ook vrachtwagens worden niet toegelaten op de kaaien. De haven wil na de piek van de storm zo snel mogelijk weer opstarten om grote vertragingen te vermijden, klinkt het.

Ook de havens in West-Vlaanderen moeten maatregelen nemen door storm Eunice. In de haven van Zeebrugge worden voor alle veiligheid de activiteiten even stilgelegd. 'Het is te onveilig om bepaalde activiteiten uit te voeren tijdens de piek van de storm. Daarom laat CSP (een terminal, nvdr) deze middag geen vrachtwagens binnen op de kaaien. Ook schepen worden even niet in de haven toegelaten', aldus de woordvoerster.

De haven verwacht geen grote vertragingen door de storm. 'We verwachten een korte maar zeer krachtige piek en hopen ook snel weer te kunnen opstarten om vertragingen te beperken. We verwachten niet dat dit de komende dagen voor grote vertragingen zal zorgen en zullen alles zo snel mogelijk wegwerken.'

Ook in de haven van Oostende worden enkele maatregelen genomen. Zo staat er een sleepboot stand-by om bij te springen indien nodig. Er is ook extra personeel voorzien om tijdig in te grijpen bij eventuele problemen. De nautische en technische diensten van de haven zorgen ervoor dat voorwerpen gezekerd en vastgemaakt zijn. Er is ook bijzondere aandacht voor de bouwwerven van de haven.

Ook de havens in West-Vlaanderen moeten maatregelen nemen door storm Eunice. In de haven van Zeebrugge worden voor alle veiligheid de activiteiten even stilgelegd. 'Het is te onveilig om bepaalde activiteiten uit te voeren tijdens de piek van de storm. Daarom laat CSP (een terminal, nvdr) deze middag geen vrachtwagens binnen op de kaaien. Ook schepen worden even niet in de haven toegelaten', aldus de woordvoerster. De haven verwacht geen grote vertragingen door de storm. 'We verwachten een korte maar zeer krachtige piek en hopen ook snel weer te kunnen opstarten om vertragingen te beperken. We verwachten niet dat dit de komende dagen voor grote vertragingen zal zorgen en zullen alles zo snel mogelijk wegwerken.' Ook in de haven van Oostende worden enkele maatregelen genomen. Zo staat er een sleepboot stand-by om bij te springen indien nodig. Er is ook extra personeel voorzien om tijdig in te grijpen bij eventuele problemen. De nautische en technische diensten van de haven zorgen ervoor dat voorwerpen gezekerd en vastgemaakt zijn. Er is ook bijzondere aandacht voor de bouwwerven van de haven.