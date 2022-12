Prinses Astrid heeft woensdag, samen met vertegenwoordigers van de Port of Antwerp-Bruges, een bezoek gebracht aan de haven van Nagoya, in het kader van de prinselijke economische missie aan Japan. Beide havens onderhouden belangrijke commerciële banden en hebben nu hun samenwerkingsakkoord vernieuwd. Daarbij is het de bedoeling om de energietransitie in de maritieme sector te stimuleren.

Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van de haven van Antwerpen-Zeebrugge, herinnerde eraan dat de haven al 35 jaar samenwerkt met Nagoya en dus een solide relatie onderhoudt. De haven van Nagoya is één van de belangrijkste voor de export van Japanse wagens, terwijl de haven van Zeebrugge geldt als de toegangspoort voor die voertuigen in Europa.

Verschillende actoren spraken woensdag hun ambitie uit om de milieu-impact van de scheepvaart -wereldwijd goed voor ongeveer 3 procent van alle broeikasgasuitstoot- te verminderen. Eén van de naar voren gebrachte oplossingen zijn waterstofmotoren. Het Belgische bedrijf Compagnie Maritime Belge (CMB) is specialist ter zake. In ons land wordt de technologie al toegepast. Maar in Japan werd een mondiale primeur voorgesteld, in samenwerking met Japanse investeerders: de Hydrobingo, een ferry die deels aangedreven wordt door waterstof en deels door diesel, met een capaciteit voor 82 personen. De boot is uniek ter wereld, en draagt de naam van de Bingo-provincie, in het zuiden van Japan, waar hij zal ingezet worden voor het transport naar de eilanden.

Prinses Astrid heeft de ferry woensdag officieel ingehuldigd, samen met Vlaams minister-president Jan Jambon, en federaal minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. CMB is al veertig jaar actief in Japan en is van plan om de ontwikkeling van dit model verder te zetten en er ook een waterstofproductiecentrum in te richten.

