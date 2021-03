Het Britse Hiro Capital pompt 1,8 miljoen euro in de kleine Leuvense gamestudio Happy Volcano. Hiro Capital is niet de eerste de beste durfkapitaalgroep. De man achter het fonds maakte van Lara Croft een videogame-icoon.

Happy Volcano werd in 2013 opgericht door drie digital natives die in de reclame- en communicatiesector werkten, en scoorde vorig jaar een succesje met zijn game The Almost Gone. Tijdens de de lange ontwikkeltijd van die game moest Happy Volcano ook 3D-animaties en freelancewerk doen voor andere bedrijven, gewoon om de lichten brandend te houden. Voor de volgende titel, de behendigheidsgame You Suck at Parking, zal dat niet meer nodig zijn. Het bedrijf kreeg zopas bij de Britse investeringsmaatschappij Hiro Capital een financiering vast van iets meer dan 1,8 miljoen euro.

"Dat waren we op papier niet waard", zegt CEO Jeroen Janssen. "De meeste durfkapitalisten bepalen de waarde van je bedrijf op basis van de bedrijfskasstroom, die ze vermenigvuldigen met acht tot tien om tot een waardering te komen. Bij ons kwam die niet eens in de buurt. Niettemin was het vrij snel geregeld, ze waren vooral gewonnen voor het idee van onze game."

Met het verse geld kan Happy Volcano van You Suck at Parking een fors grotere game maken dan gepland. "We kunnen meer mensen aanwerven. We zijn momenteel met acht, en willen op korte termijn naar vijftien gaan om de game te lanceren tegen het eerste kwartaal van volgend jaar. Ook de game zelf wordt groter. Aanvankelijk wilden we er iets voor één of misschien twee spelers maken, die we tegen een vaste winkelprijs zouden verkopen. Nu kunnen we de infrastructuur bouwen om er een grote online multiplayergame van te maken."

Op de radar

Hiro Capital is een durfkapitaalfonds dat sinds 2019 investeert in Europese en Amerikaanse bedrijven voor videogames, eSports en digitale fitness. Voor de Happy Volcano-deal was medeoprichter Ian Livingstone een cruciale figuur. De 71-jarige investeerder speelde de afgelopen decennia een belangrijke rol in de wereldwijde videogame-industrie. Als bestuurslid en directeur product acquisition van Eidos stond hij mee aan de wieg van de Tomb Raider-videogamereeks, met het icoon Lara Croft in de hoofdrol.

"Het sterkte ons dat Livingstone mee was met het idee achter You Suck at Parking", zegt Janssen. "Als iemand met meerdere decennia ervaring, zo'n beetje de Yoda van het gamedesign, je concept goed vindt, dan heb je iets waarop je kunt voortbouwen. Met Hiro Capital komen er ook niet alleen financiële middelen binnen, maar ook kennis. We denken er nu bijvoorbeeld over om van You Suck at Parking een free to play-game te maken. Het game dus gratis te verdelen, en inkomsten te genereren via microtransacties."

De kapitaalinjectie van Hiro Capital maakt van Happy Volcano een van de grootste videogamestudio's van België. "Het laat vooral zien dat ook de Belgische gamestudio's op de radar van durfkapitalisten kunnen komen", zegt David Verbruggen, directeur van Flega, een koepelorganisatie voor Vlaamse videogameontwikkelaars. "We zijn een kleine markt, en onze lokale videogame-industrie is nog relatief nieuw. Er is vaak de perceptie dat men over ons heen kijkt, wat echt niet zo is. Deze investering is geen fabeltje, en geen one shot. Dat geeft een psychologische boost voor een sector die momenteel aan een moeilijke klim bezig is."

Happy Volcano werd in 2013 opgericht door drie digital natives die in de reclame- en communicatiesector werkten, en scoorde vorig jaar een succesje met zijn game The Almost Gone. Tijdens de de lange ontwikkeltijd van die game moest Happy Volcano ook 3D-animaties en freelancewerk doen voor andere bedrijven, gewoon om de lichten brandend te houden. Voor de volgende titel, de behendigheidsgame You Suck at Parking, zal dat niet meer nodig zijn. Het bedrijf kreeg zopas bij de Britse investeringsmaatschappij Hiro Capital een financiering vast van iets meer dan 1,8 miljoen euro."Dat waren we op papier niet waard", zegt CEO Jeroen Janssen. "De meeste durfkapitalisten bepalen de waarde van je bedrijf op basis van de bedrijfskasstroom, die ze vermenigvuldigen met acht tot tien om tot een waardering te komen. Bij ons kwam die niet eens in de buurt. Niettemin was het vrij snel geregeld, ze waren vooral gewonnen voor het idee van onze game."Met het verse geld kan Happy Volcano van You Suck at Parking een fors grotere game maken dan gepland. "We kunnen meer mensen aanwerven. We zijn momenteel met acht, en willen op korte termijn naar vijftien gaan om de game te lanceren tegen het eerste kwartaal van volgend jaar. Ook de game zelf wordt groter. Aanvankelijk wilden we er iets voor één of misschien twee spelers maken, die we tegen een vaste winkelprijs zouden verkopen. Nu kunnen we de infrastructuur bouwen om er een grote online multiplayergame van te maken."Hiro Capital is een durfkapitaalfonds dat sinds 2019 investeert in Europese en Amerikaanse bedrijven voor videogames, eSports en digitale fitness. Voor de Happy Volcano-deal was medeoprichter Ian Livingstone een cruciale figuur. De 71-jarige investeerder speelde de afgelopen decennia een belangrijke rol in de wereldwijde videogame-industrie. Als bestuurslid en directeur product acquisition van Eidos stond hij mee aan de wieg van de Tomb Raider-videogamereeks, met het icoon Lara Croft in de hoofdrol."Het sterkte ons dat Livingstone mee was met het idee achter You Suck at Parking", zegt Janssen. "Als iemand met meerdere decennia ervaring, zo'n beetje de Yoda van het gamedesign, je concept goed vindt, dan heb je iets waarop je kunt voortbouwen. Met Hiro Capital komen er ook niet alleen financiële middelen binnen, maar ook kennis. We denken er nu bijvoorbeeld over om van You Suck at Parking een free to play-game te maken. Het game dus gratis te verdelen, en inkomsten te genereren via microtransacties."De kapitaalinjectie van Hiro Capital maakt van Happy Volcano een van de grootste videogamestudio's van België. "Het laat vooral zien dat ook de Belgische gamestudio's op de radar van durfkapitalisten kunnen komen", zegt David Verbruggen, directeur van Flega, een koepelorganisatie voor Vlaamse videogameontwikkelaars. "We zijn een kleine markt, en onze lokale videogame-industrie is nog relatief nieuw. Er is vaak de perceptie dat men over ons heen kijkt, wat echt niet zo is. Deze investering is geen fabeltje, en geen one shot. Dat geeft een psychologische boost voor een sector die momenteel aan een moeilijke klim bezig is."