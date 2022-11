Sinds 2019 neemt Happy Hours Market onverkochte goederen terug van supermarkten om ze via een app tegen halve prijs door te verkopen aan zijn klanten en het overschot te verdelen onder verenigingen.

Elk jaar verspilt de Europese Unie een vijfde van haar voedselproductie - bijna 154 miljoen ton, volgens recente cijfers van het European Environmental Bureau. Voor gezinnen bedraagt die verspilling 143 miljard euro. Dat zijn schokkende cijfers die binnenkort moeten leiden tot bindende doelstellingen van de Europese Commissie. Volgens de EEB verspilt elke Belg 345 kilogram voedsel, voornamelijk groenten en fruit. Daar zijn de producten die supermarkten weggooien niet bij gerekend, voornamelijk verse producten.

Meer afprijzingen

Daar komt Happy Hours Market om de hoek kijken, een Brusselse start-up die in 2019 aan de ULB het levenslicht zag. Zijn bestaansreden? Onverkochte goederen ophalen bij supermarkten en die dezelfde dag, via een doordachte app, verkopen aan zijn klanten. In drie jaar is het bedrijfsmodel geëvolueerd om aan de behoeften van beide partijen te voldoen.

"Wij betalen de supermarkten nu om de producten op te halen voordat ze een korting aanbieden", legt Ludovic Libert, een van de twee medeoprichters, uit. "Dat heeft verschillende voordelen. Het is een ethisch en ecologisch gebaar omdat het hun afval vermindert. Ten tweede kunnen de supermarkten zo de kannibalisatie van producten tegen de volle prijs vermijden omdat er geen afprijzingen meer zijn. Voor sommigen is het beter om weg te gooien dan om af te prijzen. We nemen alle onverkochte artikelen terug en zetten ze weer te koop op onze app tegen de helft van de prijs."

Die paradigmaverschuiving heeft het aanbod van Happy Hours Market versterkt, aangezien het nu de supermarkten zijn die samenwerking voorstellen en niet andersom. De meeste van hen zijn franchisenemers. "Die zijn reactiever dan andere winkels, die zich tot hun moedermaatschappij moeten wenden", vervolgt Ludovic Libert. "Het is niet onmogelijk dat we op een dag een overeenkomst voor een hele keten hebben, maar daarvoor is een veel beter ontwikkelde logistiek nodig."

50.000 klanten

Happy Hours Market heeft in 2022 600 ton onverkocht voedsel gerecupereerd, en dat alleen in een deel van het Brusselse Gewest waar het zeven inzamelpunten heeft en in Namen (twee inzamelpunten, maar de activiteit is stilgelegd na de diefstal van een vrachtwagen). Klanten kunnen met de app gemiddeld 65 euro per maand besparen.

"Wij bieden toegang tot kwaliteitsproducten tegen lagere prijzen en dat heeft een effect, gezien de huidige economische situatie", zegt Ludovic Libert. "Ons klantenbestand van 50.000 mensen is sinds eind vorig jaar verdubbeld, evenals het gemiddelde winkelmandje. Wat niet op de app wordt verkocht, wordt verdeeld onder mensen in nood via verenigingen en een partnerschap met het SAFE-programma van de Europese Unie.

De start-up zal binnenkort kapitaal inzamelen om zijn model in andere steden te repliceren.

