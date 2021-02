De maandelijkse corona-enquête van Voka bij duizend Vlaamse bedrijven toont een langzame verbetering van onze economie. Maar Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werkgeversvereniging, vraagt perspectief voor de meest getroffen sectoren. "We moeten vermijden dat we in een gespleten economie terechtkomen. Dat alarmeert ons."

De situatie verbetert elke maand. De omzetverliezen smelten blijkbaar als sneeuw voor de zon.

HANS MAERTENS. "In de eerste lockdown, vorig jaar in maart en april, kelderde de gemiddelde omzet met 30 tot 40 procent. Bij het begin van de tweede lockdown, in november, was er opnieuw een daling met een kwart. In februari is er een omzetdaling met 6 procent. Enkele sectoren hebben weer een bijna normale omzet, zoals de bouw, de chemie, de machinebouw en de autoproductie. De tweede lockdown heeft de bedrijven veel minder geraakt. We hebben geleerd hoe we onze economie kunnen laten draaien."MAERTENS. "Een aantal sectoren lijdt nog altijd heel zwaar. Het toerisme, de luchtvaart, de evenementen, de cultuur, de horeca, de niet-voedingswinkels, de beurzen. Ook de toeleveraars van die sectoren. Dat zijn duizenden bedrijven, en dat wordt weleens vergeten. Daar heb je nog altijd omzetverliezen van 70 tot 90 procent. We moeten vermijden dat we in een gespleten economie terechtkomen. Met bedrijven die herstellen, en zij die in nood blijven. Dat alarmeert ons."MAERTENS. "Dat zijn geen zombiebedrijven. De ondernemingen van onze enquête waren tot vóór de coronacrisis doorsnee Vlaamse bedrijven. Die kleinere bedrijven zitten vaak in de zwaarst getroffen sectoren. Ze zijn afhankelijk van één activiteit. Ze hebben minder buffers waarmee ze snel kunnen schakelen, naar bijvoorbeeld een gewijzigde productie of een striktere invoering van de veiligheidsprotocollen rond covid-19. Grotere bedrijven zijn doorgaans wendbaarder, en kunnen op meer paarden wedden."MAERTENS. "De besmettingscijfers dalen, het aantal vaccinaties neemt toe. We moeten zo snel mogelijk naar een normalisering van ons maatschappelijk en economisch leven. De zwaarst getroffen sectoren moeten een concreet perspectief hebben op de heropening van onze economie. Daarnaast is een blijvende en gerichte overheidssteun nodig voor de getroffen sectoren. De tijdelijke werkloosheid blijft een zeer nuttig instrument. Die heeft een golf aan ontslagen vermeden."MAERTENS. "Dat valt al bij al nog mee, gelet op de zwaarte van de crisis. De privésector telt 2,7 miljoen banen. Maar de zware factuur van die overheidssteun zullen we allen samen ooit moeten terugbetalen. Dat wordt een werk van jaren. De grootste hefboom voor die terugbetaling is economische groei. We kunnen dat, als we onze economie weer aanwakkeren en een jaarlijkse groei halen van minstens 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp)."